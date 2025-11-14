"Con Arguiñano me llevo bien. Creo": la reacción de Juan del Val tras su comentario sobre el Premio Planeta

Hace ya un mes que Juan del Val ganó el Premio Planeta con su novela Vera, una historia de amor, pero la polémica no cesa. En estas semanas, el escritor ha sido cuestionado por hacerse con un galardón que otorga una compañía que es accionista de referencia de Atresmedia.

Fue un debate que se abrió en 2023, cuando, un año después de fichar por el grupo, Sonsoles Ónega ganaba el millonario premio. Y, entre alabanzas y críticas a Del Val, un comentario ha destacado. Sobre todo, por proceder de un rostro de la empresa ubicada en San Sebastián de los Reyes.

Se trata de Karlos Arguiñano, que se refirió al Premio Planeta durante la presentación de su nuevo libro, Cocina para todos. Dentro de sus habituales chistes, el cocinero señaló: "Cualquier día me cae el Premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo".

Al parecer, el marido de Nuria Roca ha aceptado de buena gana la broma. O así lo mostró esta semana, en una entrevista en Radio Euskadi. "Yo con Arguiñano me llevo bien, creo", comentó Juan, con cierta ironía.

Es más, le quitó hierro al asunto: "Si dijo algo, estoy completamente convencido de que no fue malintencionado. Estoy segurísimo". "El humor es importante, el humor nos salva de todo. Yo me río mucho de mí mismo, creo que es algo que hago moderadamente bien", aseguró.

📖El ganador del premio Planeta, Juan Del Val, responde así a Karlos Arguiñano y Gabriel Rufián ( @gabrielrufian ) en Radio Euskadi.



⛓️Recupera la entrevista completa en @GUAUgureaudioa pic.twitter.com/O9aQd1rKN7 — Radio Euskadi (@radioeuskadi) November 13, 2025

Era entonces cuando Xabier García Ramsden, locutor de la emisora vasca, ponía sobre la mesa la crítica que le lanzó Gabriel Rufián en pleno Congreso: "Hemos visto a una golpista ganar el Premio Nobel de la Paz. Y el Planeta a Juan del Val".

"Creo que con bastante menor humor. Eso tiene que ver con la brillantez de cada uno. Arguiñano lo es mucho más", afirmó Del Val, añadiendo: "Acepto las críticas de la gente que ha leído la novela". Tanto las buenas como las no tan buenas.

"Lo que no concibo es el odio", expuso el madrileño, que incidió en su tolerancia a las críticas en su visita a Espejo Público este jueves.

En el matinal de Antena 3, Susanna Griso partió una lanza a favor de su compañero de cadena: "Tú eres un hereje a quien quieren lapidar en la plaza pública porque has cometido un pecado capital: gustar a tu público y vender muchos libros".