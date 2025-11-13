Telecinco fulmina la tira diaria de 'GH 20' tres días después de su estreno y las tardes vuelven a su fórmula original

Telecinco recoge cable con sus tardes después del estrepitoso fracaso que ha tenido GH. La vida en directo en audiencias. Mediaset ha decidido cancelar de forma fulminante la tira diaria presentada por Jorge Javier tres días después de su estreno.

El programa, que tenía como objetivo informar sobre la última hora de todo lo que sucede en la casa de Tres Cantos, se despide este mismo jueves con una entrega que no estará presentada por Jorge Javier Vázquez, sino por Nagore Robles, tal y como ha avanzado Vertele y ha confirmado BLUPER.

El objetivo de Telecinco era ofrecer los contenidos de GH "a modo culebrón", tal y como explicaron sus responsables en la presentación del reality, hace ahora dos semanas. "Es un producto muy alternativo y competitivo en ese horario", defendió Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset.

Sin embargo, Mediaset ha tenido que tomar la drástica decisión de cancelar su emisión por los malísimos resultados que ha tenido en audiencia. No solo no ha hecho sombra a Pasapalabra, sino que ha provocado que el informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco se hunda.

El lunes, GH: la vida en directo se estrenó con un pobre 5,8% de share y 607.000 espectadores; el martes el programa no reaccionó y marcó un 5,7% (567.000), y el miércoles cayó a un insostenible 4,9% (512.000), haciendo que el noticiero bajara a un preocupante 6,4% (760.000).

Jorge Javier, en 'GH: la vida en directo'.

Con estos datos, el programa desaparece directamente de la parrilla oficial de la cadena para este viernes, y Telecinco regresa a la fórmula original, es decir, la que había hasta este lunes.

De esta forma, El tiempo justo vuelve a recuperar su duración anterior. El programa de Joaquín Prat empezará a las 15:45 y terminará a las 18:30, hora a la que arrancará El diario de Jorge. El concurso Agárrate al sillón volverá a ocupar el último tramo de la tarde de Telecinco, compitiendo nuevamente contra Pasapalabra.

Gran Hermano pasará este jueves, con su segunda gala, por un examen que medirá su verdadero estado de forma. El formato de telerrealidad aterrizó bien hace siete días al liderar con un 15,8%, pero las cifras del debate dominical (9,4%) y de la tira diaria han generado muchas dudas.

Primera expulsión

La edición vivirá su primera expulsión. Aroa, Lorena, Patricia o Raúl abandonará la casa tras apenas siete días de concurso. "Se trasladará al plató, donde podrá despedirse de sus excompañeros", explica la nota de prensa del grupo.

También se celebrará la primera ronda de nominaciones, que tendrán lugar en el confesionario.

Íñigo y Edurne, presentes en la pajarera e inmunes actualmente, regresarán a la casa durante la gala para participar en las dinámicas con el resto del grupo y podrían alargar una semana más su inmunidad si completan su misión como ‘pájaros’. Tras su liberación, la pajarera recibirá a nuevos inquilinos.

Por otro lado, el programa dará a conocer el futuro de los actuales integrantes del oasis, en el que están conviviendo desde el pasado jueves Cristian, Noah, Rocío y Sofía.

Las amigas jerezanas Desi, que convive en la casa, y Rocío, en el oasis, se reencontrarán durante unos minutos a lo largo de la noche. Un encuentro que deberán mantener en secreto si no quieren tener que asumir consecuencias negativas para su concurso