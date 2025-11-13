Primeras palabras de Belén Esteban tras fichar por TVE con 'Top Chef': "Yo no he hecho dulces en mi vida"

Este pasado miércoles, 12 de noviembre, salía a la luz una auténtica bomba televisiva. Belén Esteban regresa a RTVE para participar en Top Chef: Dulces y famosos, conducido por Paula Vázquez.

Un día después, la colaboradora de No somos nadie ha aprovechado este jueves su espacio en el formato de Ten para conceder sus primeras palabras al respecto.

"Lo sé desde hace tiempo, pero he esperado a que se publicara la nota de prensa", ha compartido Belén. "Estoy muy contenta. Es otro registro. Yo sé cocinar, pero al ser diabética, yo no he hecho dulces en mi vida", ha añadido, sincera, la televisiva.

La princesa del pueblo ha confesado en No somos nadie sentirse ilusionada ante este nuevo reto profesional. Sin embargo, ha recalcado que es algo muy distinto a lo que está acostumbrada. "Daré todo de mí", ha puntualizado.

Al hilo de sus primeras palabras, la conductora del formato de Ten, María Patiño, le ha recordado la variopinta lista de compañeros con los que compartirá espacio. Entre ellos se encuentran rostros como Antonio Resines o Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina.

"Quiero conocerlos a todos. Prefiero no adelantarme", ha aseverado Esteban. Eso sí, tal y como ella misma ha confesado, a varios de ellos ya los ha visto anteriormente en persona.

Belén habla de su fichaje en "Top Chef".

La Patrona SÍ va a cocinar más.#NoSomos13N pic.twitter.com/opeBc6SN9h — TEN TV (@TENtv) November 13, 2025

Patiño, en esta línea, le ha puesto de ejemplo al afamado Resines. "Es una persona muy querida en este país, pero de vez en cuando...". Unas palabras a las que Belén ha respondido firme y tajante: "Yo creo que todo el mundo tiene su carácter".

Aprovechando el inminente debut de la televisiva como repostera, sus compañeros de No somos nadie le han propuesto un reto para la tarde de este día 13 de noviembre. Belén, así, cocinará para todos un plato de galletas.

La exmujer de Jesulín de Ubrique regresa a la pública meses después del batacazo con La familia de la tele. De ahí que su participación en un programa de RTVE suscite la curiosidad de sus compañeros.

Arnau Martínez, en un momento determinado, le ha preguntado a la de San Blas sobre el dinero que cobrará en Top Chef. Esteban se ha mostrado reacia a responder a tal interrogante. Sin embargo, Marta Riesco lo ha tenido claro: "Seguramente sea más que aquí".

Listado de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los participantes de Top Chef: Dulces y famosos deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos.

Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.