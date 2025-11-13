El padre de Adrián Rodríguez, tras la recaída del actor en las drogas: "Se ha gastado una cantidad indecible de dinero"

Adrián Rodríguez ha retomado su proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas. Él mismo así lo compartió unos días atrás en un comunicado de sus redes sociales.

Este jueves, 13 de noviembre, su padre, Antonio, se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles para sincerarse sobre el duro proceso que encara su hijo.

"Es un chaval estupendo", ha comenzado relatando. "Está de forma provisional en un centro. No es muy caro porque nosotros no podemos permitírnoslo económicamente", ha señalado ante Ónega.

El padre del actor que dio vida a DVD en Los Serrano ha recordado que lleva Adrián años lidiando con la batalla de las drogas. "He sido el último en tirar la toalla", ha compartido, emocionado, en el programa de Antena 3.

Ante la pregunta de la presentadora, Antonio Rodríguez ha compartido cómo se enteró del problema de su vástago con las adicciones: "Automáticamente nos ponemos en contacto para encerrarlo en un centro. Tendría como 22 o 23 años, pero empezó realmente con 16".

El padre de Adrián Rodríguez, en 'Y ahora Sonsoles'.

Emocionado, Antonio ha confesado ante los espectadores uno de los episodios que más marcó la vida de su hijo: "Cuando su madre se murió, él estaba en el centro incomunicado. Tuve que sacarle y contárselo para que se despidiera", ha aseverado.

El progenitor del actor y cantante, eso sí, ha querido dejar claro que su familia siempre le ha apoyado en este proceso.

"Muchas veces la gente habla del entorno. Yo soy un camarero de cafetería; él no ha tenido un entorno de adicciones. Todo lo contrario. Entonces no lo asimilas". Así, achaca a la noche todos los problemas de consumo de su hijo.

Al hilo de esta conversación, Sonsoles Ónega ha preguntado a Antonio Rodríguez si en algún momento ha llegado a temer por la vida de David. Sincero, ha respondido con un sí rotundo.

"Ha estado ingresado con casi un infarto. Tienes la angustia de pensar que en algún momento le va a pasar algo", ha añadido.

La situación de Adrián ha hecho mella, inevitablemente, en la relación con su familia. Su propio padre ha confesado llevar más de un año y medio sin verlo en persona. "Es muy doloroso, pero tienes que hacerlo", ha deslizado.

De esta forma, ha reconocido que le ha visto en situaciones desfavorables, aunque ha recordado que siempre querrá lo mejor para su hijo. Así, ha hecho hincapié en las malas compañías que ha podido tener su hijo.

Adrián Rodríguez, en una imagen de redes sociales. Instagram

"Hubo una época en la que hacía bolos que yo lo acompañaba, pero al final no tienes poder de autoridad con un chico joven con dinero". Aquí, precisamente, ha tenido lugar uno de los momentos más destacados del paso de Antonio Rodríguez por Y ahora Sonsoles.

"Lo indecible", ha contestado Rodríguez después de que Onega le preguntase la cantidad de dinero que se ha podido gastar su hijo durante estos años. "No podría saber lo que debe entre deuda, Hacienda y Seguridad Social. Yo tengo mi nómina embargada y no me importa decirlo porque le avalé para un préstamo", ha verbalizado.

En agosto también se hizo eco de su fichaje en la House of Dreams Academy, una escuela de interpretación en la que ejercería de coach. Hoy, tres meses después, Adrián Rodríguez se ha visto obligado a pausar todos sus proyectos.