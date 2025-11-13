Carlota Corredera carga como nunca contra Terelu Campos: "Estoy dolida y perdida. Es muy peligroso lo que está haciendo"

Carlota Corredera se ha convertido en la última invitada al pódcast Chico de revista, de Arnau Martínez. Ante él, la presentadora de No somos nadie se ha abierto en canal sobre su momento profesional actual.

La periodista, entre otros aspectos, ha compartido cómo vivió cuando la cúpula de La Osa Producciones Audiovisuales le comunicó que dejaba de presentar de lunes a viernes el formato de Ten.

"Fue un jarro de agua fría", ha relatado Corredera en el pódcast de Arnau. "Es una decisión empresarial que tienes que aceptar, y yo la acepté obviamente", ha añadido.

Carlota Corredera, en el pódcast 'Chico de revista'.

Quien fuera uno de los rostros más destacados de Mediaset España no ha dudado en contar cómo se produjo esta llamada.

En medio del estreno de No somos nadie, la cúpula de la productora se puso en contacto con Corredera: "La persona que iba a presentar de lunes a jueves iba a ser María Patiño".

Ha reconocido que su reacción no fue por ego, sino por "necesidad económica". "Presentar un día en Ten… a mí no me da para vivir". ha subrayado Carlota.

Afortunadamente, la televisiva ha encontrado un nuevo motivo para sonreír en el ámbito profesional, tal y como ha recordado en la charla frente a Arnau Martínez.

"Surgió por suerte el poder estar en RNE, en Directo al grano y en D Corazón". Es más, su compañera de profesión, Marta Flich, le comunicó por sorpresa su incorporación el pasado 8 de octubre. A las dos semanas, Corredera ya formaba parte del magacín de Anne Igartiburu.

Al respecto de esto, Carlota ha manifestado sentirse "orgullosa" de trabajar tanto en la pública como en Ten. "Me encanta no gustarle a la gente que está en contra de los derechos humanos, me fascina. Creo que me lo curro mucho para que la gente que está en contra de los derechos humanos me odie", ha apostillado.

No es su situación laboral actual lo único que la periodista ha tratado en Chico de revista. Carlota no ha tenido problema alguno en sincerarse sobre Terelu Campos, con quien compartió espacio de trabajo en Telecinco durante varios años.

La hija de María Teresa Campos nunca llegó a formar parte de los nuevos proyectos de la tropa Sálvame en Canal Quickie. Terelu, sin embargo, comenzó apoyando a sus compañeros. No obstante, la relación entre ambas se ha visto tocada severamente en los últimos meses.

"Estoy dolida, perdida y estoy segura de que ella también está enfadada conmigo", ha aseverado, rotunda, Corredera. En esta línea, ha dejado caer que la causa de esta especie de distanciamiento es la familia Costanzia.

"Yo la he criticado porque creo que es muy peligroso lo que ha hecho y lo que está haciendo con Carlo Costanzia padre, entendiendo perfectamente su situación familiar", ha señalado.

Terelu Campos y Carlota Corredera en 'Sálvame'.

Y ha añadido al hilo de la conversación: "Le ha tenido que sentar fatal porque el día que hablé de ese tema me llamó por teléfono dos veces y yo no se lo cogí. Y yo eso no lo hago jamás".

En palabras de Carlota Corredera: "No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual le parece fatal".

La periodista ha asegurado ante Arnau Martínez sentir "rabia" ante esta situación. "Si no levantas el teléfono para ser agradecida, tampoco lo levantes cuando te enfadas", ha comentado al final de la charla.