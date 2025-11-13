Alerta en Telecinco: la tira diaria de 'Gran Hermano' se desploma en su tercera emisión (4,7%) y hace caer al informativo (6,4%)

Los datos de GH: la vida en directo han encendido todas las alarmas. Más aún después de que este miércoles, en su tercera emisión, la tira diaria cayera hasta un insostenible 4,7% de share.

Tampoco ayuda mucho que el formato tenga dos tramos, separados por un bloque de publicidad de 15 minutos aproximadamente.

La tira diaria que presenta Jorge Javier es la oferta menos competitiva de una tarde que sigue sin reaccionar pese a los cambios.

El tiempo justo de Joaquín Prat marcó este miércoles un 8,1% en la sobremesa, donde Sueños de libertad se apuntó el capítulo más visto del curso (1.330.000 y 15,5%).

El diario de Jorge cayó por primera vez del doble dígito esta semana (9,1%) dando alas a Sonsoles (11,6%). Agárrate al sillón, por su parte, sigue discreto (8%) en su nueva ubicación.

Lo preocupante del dato del espacio de telerrealidad que repasa la última hora en la casa de Tres Cantos es que ha terminado por desplomar las audiencias del informativo que presentan Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

El noticiero bajó a un 6,4% y 760.000 espectadores, un dato que para nada hace justicia al trabajo que se realiza. El informativo ha perdido completamente el rastro de las noticias de Vallés en Antena 3 (19,1%) y el Telediario de Pepa Bueno en La 1 (14,5%).

Los concursantes de 'GH 20' durante la emisión de 'GH: la vida en directo' de este miércoles.

La emisión de la tira diaria de GH, además, ha aupado las cifras de Pasapalabra (21,1%) y Aquí la tierra (13,4%). laSexta Clave (4,8%) y Lo sabe no lo sabe (4,7%) también han crecido.

Así las cosas, solo tres días han bastado para confirmar que la tira diaria de GH no funciona y que Telecinco está obligado a mover ficha pese a que en la presentación del reality de Zepplin asegurara que se trataba de "un producto muy alternativo y competitivo en ese horario".

Primera expulsión

Este jueves, Gran Hermano 20 pasará el examen definitivo tras estrenarse la semana pasada con un buen 15,8%, aunque luego pinchó con su debate dominical (9,4%).

Para la segunda gala ya se ha anunciado una expulsión. Aroa, Lorena, Patricia o Raúl abandonará la casa tras apenas siete días de concurso. "Se trasladará al plató, donde podrá despedirse de sus excompañeros", explica la nota de prensa del grupo.

También se celebrará la primera ronda de nominaciones, que tendrán lugar en el confesionario.

Íñigo y Edurne, presentes en la pajarera e inmunes actualmente, regresarán a la casa durante la gala para participar en las dinámicas con el resto del grupo y podrían alargar una semana más su inmunidad si completan su misión como ‘pájaros’. Tras su liberación, la pajarera recibirá a nuevos inquilinos.

Por otro lado, el programa dará a conocer el futuro de los actuales integrantes del oasis, en el que están conviviendo desde el pasado jueves Cristian, Noah, Rocío y Sofía.

Las amigas jerezanas Desi, que convive en la casa, y Rocío, en el oasis, se reencontrarán durante unos minutos a lo largo de la noche. Un encuentro que deberán mantener en secreto si no quieren tener que asumir consecuencias negativas para su concurso