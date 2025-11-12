Pilar Vidal, en 'Y ahora Sonsoles': "El año pasado gasté 1.000 euros en la Lotería de Navidad y no gané ni un euro"
La periodista y colaboradora ha desvelado que cada año destina elevadas cantidades de dinero a comprar décimos de El Gordo.
Este miércoles, 12 de noviembre, la periodista Pilar Vidal ha sorprendido con una confesión tan sincera como divertida durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.
En pleno debate sobre los sorteos y la ilusión que despierta cada año la Lotería de Navidad, Vidal ha desvelado la cuantiosa cantidad que destinó a la compra de décimos la pasada edición… sin obtener ni un solo euro de vuelta.
“El año pasado jugué 1.000 euros y no me devolvieron ni un euro. No gané nada”, ha relatado, entre risas, restando importancia al asunto.
🗣️ “Nos tocó el Gordo y nos arruinamos”.— Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 12, 2025
Tamara nos cuenta cómo lo vivió todo.#YAS12Nov ▶️ https://t.co/FUaXHdx3hT pic.twitter.com/X3lfYLD3tr
"La ilusión no se pierde"
El formato ha contado con el testimonio de una joven llamada Tamara, hija y nieta de ganadores de El Gordo. En el año 2010, su familia ganó 800.000 euros, pero años más tarde se quedaron en la ruina. A día de hoy, solo tienen deudas.
Al escuchar estas declaraciones, la colaboradora ha detallado la cantidad que destinó a la Lotería de Navidad en 2024: algo más de mil euros.
Sincera, ha explicado que su elevado gasto se debe a la gran cantidad de amigos que tiene repartidos por el país. Muchos de ellos le ofrecen participaciones o números locales, y ella corresponde con otros décimos a cambio.
“Tampoco era tanto”, ha añadido, con total naturalidad. “Ten en cuenta que tengo muchas amistades por toda España. Lo que hago es intercambiar y comprar. Me dicen el número y lo compro online. A veces me salen 50 euros… La ilusión no se pierde”.
A pesar de su evidente falta de fortuna, Pilar Vidal reconoció que no tiene planes de renunciar a la tradición de comprar el equivalente a "un salario", tal y como ha recalcado Sonsoles Ónega,, en juegos de azar.
"Soy súper lotera"
"Yo soy súper lotera", ha declarado este miércoles. "Lo importante es que no te retiras de trabajar... Conozco a gente a la que le ha tocado y ha cambiado de trabajo o ha creído que con ese dinero ya podía vivir y al final se han quedado sin trabajo", añadía.
No es la primera vez que Pilar Vidal habla abiertamente de su afición a comprar Lotería de Navidad. En diciembre de 2024 no solo reconoció ser aficionada al 'Gordo' y haber comprado un total de 40 décimos: también admitió ser supersticiosa.
Además, sigue algunos rituales para atraer la buena suerte. Uno de ellos consiste en meter un puñado de monedas de cobre en una bolsa. "Yo creo en la suerte, aunque la suerte y la fe son cosas distintas", apuntaba entonces.