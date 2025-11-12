Pablo Alborán habla de su desconocido hermano Salvador en 'El Hormiguero': "Es el mejor ser humano sobre la tierra"

Este miércoles, 12 de noviembre, Pablo Alborán ha visitado el plató de El Hormiguero. Lo ha hecho para presentar KM0, su nuevo disco, que está disponible desde el 7 de noviembre, y su gira, que lleva por nombre Global Tour KM0 2026.

En la vigésima visita del cantante al programa, el malagueño no solo ha entrado en el exclusivo Club Infinity del programa, lo que le ha hecho recibir "un reloj joya". También ha hablado de su nuevo trabajo musical. Y ha contado cómo se siente tras estrenarse como actor en la serie Respira, en Netflix, donde interpreta a Jon Balanzetegui, un cirujano plástico que llega al hospital valenciano Joaquín Sorolla para agitar algunas tramas.

En su encuentro con Pablo Motos ha ofrecido unas sinceras declaraciones sobre su hermano, Salvador Alborán, que es un auténtico desconocido para el gran público.

Pablo Alborán, con Pablo Motos, en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia.

"Un sueño" trabajar con su hermano

Salvador es publicista y pintor, y ha jugado un papel importante en la carrera de Pablo. Ha trabajado con él como director artístico, diseñando portadas de sus discos, aportando una visión creativa en sus videoclips y gestionando aspectos creativos de sus giras.

"Este disco lo he hecho con mi hermano, que es el mejor ser humano que hay sobre la tierra", ha empezado diciendo.

Salva, como le llaman en sus seres queridos, es una de las personas más importantes en su carrera: "Trabajar con él en este disco ha sido un sueño. Excepto dos canciones, el resto está tocado en un estudio con músicos reales, que ahora parece que todo es IA. Es un disco 100% artesanal".

El andaluz ha destacado también que su álbum "es (un disco) salvaje porque, por una parte, tiene mucha libertad, es lo que me sale de dentro sin pensarlo mucho. Luego hay otra parte que tiene el ADN de mis inicios, en el que la música clásica, los boleros, son mi base, ha sido un poco una vuelta a mis comienzos.

Canciones "desde el corazón"

Y añadía que su nuevo trabajo contiene "letras que he hecho desde el corazón y con muchísima verdad".

Sobre su canción, Mis 36, ha revelado que la incluyó en su disco después de haber dado por cerrado su trabajo. Pero un día compartió el sencillo en las redes sociales. Y, al ver la buena acogida que tuvo, 'paró máquinas' para poder meter el sencillo.

"El disco estaba ya cerrado. Un día subí una estrofa a las redes, con la sorpresa de que la gente empezó a escribirme. Me dijeron que les encantaba, que querían tener ya el álbum: 'Qué ganas de comprar el disco'. Tuve que ponerme a acabarla y pedir que la incluyeran en el disco", ha detallado.

"Es una canción que puede interpretarse como una despedida o no, según lo que interprete la gente cuando la escuche. Habla de querer bien y la necesidad de que eso sea recíproco y te quieran también bien, y si no, pues a otra cosa", ha explicado.

"Mis relaciones no han durado"

Ha sido entonces cuando ha hablado de amor. Y de relaciones. Cree que hay un punto en las relaciones entre dos en las que toca decir: "O me quieres como yo quiero y me marcho. Uno no tiene por qué estar mendigando amor".

"Me considero una persona que con el tiempo he aprendido que cambio de opinión, que se equivoca", decía, "y eso no quiere decir que soy un loco volátil. Es sano poder equivocarse y ser consciente de que cometemos errores y aprendemos de ello. En una relación es bonito ese lado de vamos a mutar juntos. Lo bonito es transformarte con el otro".

"También hemos empezado a tener mucho miedo al compromiso", ha destacado. "Tengo amigos u amigas que están todo el santo día con una sensación de miedo a tener una relación, de miedo a decir te quiero".

"¿Qué más da? Inténtalo", ha reflexionado. "Si sale mal, pues sale mal. El amor es el amor. El amor no es lo que te cuentan en las películas y en los discos de Pablo Alborán".

"El amor son actos en el día a día. Todos los días es un kilómetro cero. Todos los días tienes la oportunidad de volver a enamorar a quien amas y que se enamoren de ti otra vez".

Sincero, ha recordado que sus relaciones de pareja no han sido excesivamente largas: "Las mías no han durado mucho".

Debut como actor en Netflix

Sobre su faceta como actor en la serie Respira, se ha mostrado muy satisfecho. Le ha llamado mucho la atención "el abandono de mi persona".

"He tenido que hacer un ejercicio muy heavy de construcción de personaje, en mi caso Jon, y deconstrucción de mi persona. He intentado crear a alguien bastante opuesto a mí y para eso he tenido que hacer un gran trabajo de investigación y de dejarme dirigir", ha expresado.