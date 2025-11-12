Laura Sánchez revela que el "estrés prolongado" la llevó a padecer diabetes: "Lo provocó el cortisol y la no maternidad"

De su 1,80 de estatura a su diabetes o lo feliz que es al lado del torero Manuel Escribano. Son solo algunos de los temas que ha abordado Laura Sánchez en su entrevista con Sonsoles Ónega.

Este miércoles, 12 de noviembre, la modelo se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha hecho un repaso por su carrera en el mundo de la moda. Una que comenzó con apenas 16 años, cuando su padre la animó a apuntarse a una agencia.

Aquel fue el comienzo de una larga e intensa trayectoria sobre las pasarelas que ahora recuerda con gratitud y alegría. No fue igual de satisfactoria su experiencia la primera vez que le diagnosticaron diabetes. Una enfermedad que le sobrevino hace cuatro años, tras sufrir estrés de manera prolongada.

"El cortisol me enfermó"

Fue en 2021 cuando supo que padecía diabetes tipo 1. "Yo al principio no me lo creía. Tenía tanta desinformación de lo que era la diabetes que yo dije: 'No puede ser'. ¿Cómo voy a ser diabética? ¿Cómo voy yo a tener diabetes? ¡Si yo no como dulces! Esa fue mi primera reacción", ha contado en su visita al programa de Antena 3.

"Mi doctora, que sigue siendo mi endocrina, me dijo: 'Te queda tanto por aprender'. Me tomé esto como un reto personal", apuntaba.

"Yo creo que las cosas te pasan por algo en la vida. Y si me ha tocado tener diabetes para visibilizar y dar a conocer... Mañana mismo estoy en una jornada con grandes endocrinos y grandes doctores en la que vamos a hablar de cómo llevar los síntomas previos y cómo llevar unos hábitos saludables", ha añadido, sincera.

En su caso, lo que la llevó a padecer la dolencia fue el cortisol: "El cortisol me enfermó a mí". Esta hormona esteroidea, producida por las glándulas suprarrenales, ayuda al cuerpo a responder al estrés, controlar el nivel de azúcar en la sangre, regular la presión arterial y reducir la inflamación.

"El diagnóstico fue estrés prolongado"

En un principio, Sánchez creyó que se trataba, quizás de una dolencia hereditaria: "Lo primero que te dicen es si tienes antecedentes.... Fuimos investigando de dónde venía. Yo no tenía a nadie con diabetes"

Más tarde se daría cuenta de que el origen de su enfermedad tenía que ver más bien con la parte emocional: "El diagnóstico fue estrés emocional prolongado en el tiempo. No un calentón, sino, muchos calentones durante muchos años".

"¿Qué lo provocó? La maternidad... o la no maternidad. O la falta de maternidad", añadía. "Entonces, la vida te dice: 'Esto es un aviso, y es tu salud, y hay que cuidarla'. Desde entonces intento estar untada en mantequilla a todo lo que me viene externo que es absurdo.

"Me he provocado una enfermedad crónica y autoinmune. Y, de momento, sin cura", ha recordado.

A día de hoy, Laura Sánchez cree que ha aprendido a relativizar el estrés. Algunas experiencias personales, como el fallecimiento de su progenitor, en julio de 2023, la han ayudado a valorar más que nunca lo verdaderamente esencial: "Hace dos años fallece mi padre. Y te das cuenta de que estamos un ratito. Al final nunca pasa nada. Si llegas tarde, llegas tarde. Pides perdón y ya está".

Actualmente, la modelo trabaja activamente para combatir la falta de visibilidad en torno a la diabetes: "No nos provoquemos estrés innecesario. Hay que ser consciente de lo importante en tu día y lo que no. Y lo único importante es la salud".