Sale a la luz la muerte de Clive Arrindell, el mítico 'calvo' de la Lotería de Navidad, un año después

Clive Arrindell, el mítico 'calvo' de la Lotería de Navidad, falleció en el verano de 2024. SELAE

Triste noticia la que ha trascendido estos días, aunque realmente sucediera en 2024. Clive Arrindell, el conocido 'calvo' del anuncio de la Lotería de Navidad, murió en el verano del año pasado a los 75 años.

Del deceso, que se produjo de manera repentina, se ha sabido de la manera más surrealista. Por la página web de la Administración de Loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, municipio de la Región de Murcia, denominada popularmente como El Perolo.

El dueño del lugar, Miguel Ángel Zapata, escribió un breve obituario con el título "fallece el Calvo de la Lotería". "La persona que más ilusión repartió en España", según el escrito, en el que también lamenta el "silencio institucional" que denota que no se haya conocido hasta ahora el fallecimiento.

Es más, Zapata califica el hecho de la siguiente manera: "Ausencia no narrada. Olvido mediático. Desmemoria pública. Luto invisible. Omisión funeraria. Memoria eclipsada. Fallecimiento silenciado".

Miguel Ángel desvela que un amigo de Arrindell le confirmó la muerte mediante carta. En la misiva, "lo recuerda como un hombre generoso, un artista entregado y un ser humano que dejó huella tanto en los escenarios como en los corazones".

Clive Arrindell nació en Trinidad y Tobago el 12 de septiembre de 1950. Fue en Reino Unido donde desarrolló gran parte de su carrera interpretativa, especialmente en el West End, distrito de Londres conocido por su alta actividad teatral.

Allí se le apreciaba por su voz grave y su capacidad interpretativa. Sin embargo, en España siempre será recordado por el anuncio de la Lotería de Navidad, el cual protagonizó entre 1998 y 2005.

Tradición navideña

De hecho, en Reino Unido le llamaban "The Man in Black de la Lotería Española". Era habitual que los turistas españoles le pidieran una fotografía si se lo encontraban por la calle, paseando o tomando un café.

Le bastaron esos siete años para, veinte años después, seguir estando en la mente de todos los españoles como el 'calvo' de la Lotería de Navidad, enfundado en su inconfundible abrigo negro y soplando "magia" sobre los transeúntes. "El mayor premio es compartirlo", era el lema de estos anuncios.

El Perolo ya ha anunciado que está preparando una misa para el próximo 21 de diciembre, el día anterior al Sorteo, y un homenaje en el que estarán presentes amigos y familiares del inglés. En el acto, se colocará un ladrillo de color bronce con su nombre grabado.