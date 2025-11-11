Rosalía actuará por primera vez en el escenario de 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon en su tercera visita al programa

El próximo domingo, 16 de noviembre, Rosalía actuará por primera vez en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, para hablar su nuevo álbum, LUX.

La artista española, además, dará una entrevista al comediante neoyorquino durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá después del partido de fútbol americano del domingo por la noche en NBC.

El episodio, además, contará con la participación del famoso productor de ascendencia palestina DJ Khaled.

No será la primera vez que Rosalía se siente como invitada en el plató de The Tonight Show. Pero sí la primera vez que actuará para el público de Jimmy Fallon.

Su debut en programa fue en 2022, cuando habló de su álbum Motomami y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

Entonces Rosalía también reveló que guarda su teléfono en la bota cuando su bolso no combina con su vestido.

Aquella conversación con Jimmy Fallon también fue su primera aparición en un programa estadounidense.

En mayo de 2024, Rosalía volvió a aparecer en The Tonight Show, participando en un segmento de juego junto al presentador, Willow Smith y Simu Liu.

La artista catalana regresará este próximo domingo, 16 de noviembre, tras sentarse en La Revuelta. Allí, de hecho, confesó a David Broncano ser muy fan de Jimmy Fallon.

Este pasado lunes, día 11, antes de despedirse, Rosalía reveló que su siguiente entrevista televisiva será con el neoyorquino, como parte de su promoción internacional. "Tengo Jimmy Fallon… hablar en inglés tiene tela", bromeó.

"Nos hemos adelantado a Jimmy Fallon", expresó orgulloso David Broncano. "Dale recuerdos de mi parte", le pidió a Rosalía. "Se lo voy a decir", prometió ella, quien ha dado un récord histórico al programa de La 1.

La Revuelta lideró con un 20,4% de cuota de pantalla, congregando a 2.706.000 espectadores de media y siendo lo más visto del día. Se trata del mejor dato de Broncano desde que aterrizase en la pública, el 9 de septiembre de 2024.

La entrevista con Jimmy Fallon también promete ser un éxito. Después que el programa anunciara a Rosalía como una de sus próximas invitadas, las redes sociales del formato se han llenado de cientos de comentarios por quienes esperan a la catalana.

"No puedo esperar", "¡Qué gran producción, Fallon, y qué increíble estrategia de marketing, equipo de Rosalia" o "¿cómo puedo verlo?" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Instagram que anuncia el regreso de Rosalía a The Tonight Show y su primera actuación en el programa.