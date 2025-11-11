'La Revuelta' de Broncano arrasa con Rosalía: máximo histórico (20,4%) y casi tres millones de espectadores

Este lunes, todas las miradas estaban puestas en La Revuelta. Rosalía concedía su primera entrevista a David Broncano tras la salida de su último disco, Lux, y la jugada no pudo salirle mejor a Televisión Española. Y es que el programa de access prime time consiguió su récord histórico.

El formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa lideró con un espectacular 20,4% de cuota de pantalla, congregando a 2.706.000 espectadores de media y siendo lo más visto del día. Es el mejor dato de Broncano desde que aterrizase en la pública, el 9 de septiembre de 2024. Supera la marca de la entrevista de Najwa Nimri (17,4%).

Así lo acreditan las consultoras Dos30' y Barlovento Comunicación en base a datos de Kantar Media, que también apuntan el minuto de oro de La Revuelta: a las 23:11 horas, cuando Broncano rebasó los tres millones de espectadores (3.061.000).

Desde la Corporación, conscientes de la expectación que se había generado, jugaron con el horario. La cantante catalana no apareció en el teatro Príncipe de Gran Vía hasta las 22:00 horas y el programa se alargó hasta las 23:26 horas para incrementar el share.

Aunque La Revuelta superó holgadamente a El Hormiguero, lo cierto es que el programa de Pablo Motos se mantuvo en sus datos habituales y no perdió fuerza frente a la entrevista de Rosalía.

📺 @LaRevuelta_TVE en @la1_Tve obtuvo 5.379.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🤗 El programa registró 2.706.000 espectadores de media y un 20,4% de cuota. Minuto de oro a las 23:11 con 3.061 espectadores. El programa más visto de la historia. Lo más visto del día. #LaRevuelta… pic.twitter.com/OOcIu9I1hI — Barlovento Comunicación (@blvcom) November 11, 2025

Arranca la semana @El_Hormiguero alcanzando un GRAN 15.3% de share y una media de 2.046.000 espectadores en el access de @antena3com



🐜 Picos por encima del 18% de share



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hVzriuIf6r — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

#MasterchefCelebrity en la noche de @la1_tve alcanza un 14.5% de share y una media de 705.000 espectadores



🍽️ LÍDER de su franja (de 23:27 a 2:29)



🍽️ Más de 2.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rS7Go84e55 — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

Bien #LaIslaDeLasTentaciones4 LÍDER de su franja con un 16.3% de cuota, 1.360.000 y 2.252.000 espectadores únicos



🍎 Enorme 60.4% de fidelidad



🐍 Mejor dato de temporada#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NWjb9ZiykD — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2025

Motos recibió a uno de los protagonistas de la polémica del momento, Andy. El artista habló largo y tendido sobre la tensa separación de Andy y Lucas, alcanzando el show de 7yAcción un gran 15,3% y 2.046.000 seguidores.

Por otro lado, Broncano puede decir que superó a Motos con la invitada que pasó por el programa de Antena 3 el 12 de junio de 2023. Ese día, Rosalía fue entrevistada en El Hormiguero, con un 18,7% de cuota de pantalla.

'Tentaciones' lidera la noche

En Telecinco, el exprés de La isla de las tentaciones mantuvo el tipo con un 10,1% y 1.344.000 fieles. Después, el reality show presentado por Sandra Barneda anotó un 16,3% y 1.360.000 espectadores, liderando el prime time y superando el dato de su estreno (14,5%).

En La 1, el arrastre de La Revuelta con Rosalía benefició a MasterChef Celebrity, que hizo su tercer mejor dato de la edición. La semifinal del talent culinario, que dejó a las puertas de la final a José Manuel Parada, se saldó con un 14,5% y 705.000 espectadores.

Renacer cosechó su dato habitual en Antena 3, con un 10,9% y 717.000 televidentes. Cuatro y laSexta apostaron por el cine, con las películas Transporter (6,2%) y Poker Face (4,1%) respectivamente.