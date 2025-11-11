El momentazo de Leire Martínez en 'OT 2025' con su 'zasca' para La Oreja de Van Gogh: "Y hasta te echan"

La gala 8 de Operación Triunfo 2025 se saldó, como la semana pasada, con una holgada salvación. Cristina Lora aseguró su permanencia en el talent show de Prime Video con un 84% de los votos del público frente al 16% de María Cruz, que abandona la Academia.

La gala fue la culminación de "una semana difícil", como señaló Noemí Galera: "Ha habido muchos altibajos, ha sido una semana complicada para muchos de ellos. No sé, había una energía extraña en la Academia".

Eso sí, la directora de la escuela musical advertía: "Lo decía Leire antes, la semana que viene, de siete, estarán nominados cuatro. Eso va a ser terrible". Precisamente Leire fue protagonista de uno de los grandes momentos de la noche en OT 2025.

Al final de la gala, cuando Chenoa animaba a los nominados y charlaba en tono más relajado con el jurado, la cantante 'se relajó' tanto que acabó lanzando una indirecta a La Oreja de Van Gogh.

Hace un año, la banda donostiarra anunciaba en un frío comunicado la salida de Leire Martínez tras 17 años como vocalista. Y hace tan solo un mes, se materializó el rumor que llevaba circulando meses: Amaia Montero regresaba al grupo.

-Chenoa: “En la vida, nos nominarán muchas veces”.

-Leire Martínez: “¡Buf... hasta te echan!”.



Este lunes, tras la gala, Martínez y el resto de los miembros del jurado consolaron a Lucía Casani y Guille Toledano, nominados de la semana. Guillo Rist se salvó de la quema gracias a los profesores, mientras que los compañeros acudieron al rescate de Téyou.

Casani, entre lágrimas, lamentaba estar en la cuerda floja con uno de sus mayores apoyos en la Academia. "Yo casi preferiría estara nominada con un amigo. Entiendo esa parte emocionar de saber que esto se acaba para uno de los dos, pero es que la amistad trasciende a todo eso, recordaba la vasca.

"Vais a salir fuera y vais a volver a disfrutar", aseguraba, y la presentadora del formato de Gestmusic la apoyaba: "Y van a trabajar". "Eso es lo maravilloso de OT. Vais a tener una semana para apoyaros el uno al otro, para trabajar. ¿Qué mejor que la persona que esté a tu lado sea alguien en quien confías? Lucía, dale la vuelta a ese pensamiento", pidió Leire a la joven.

Fue en ese punto cuando Chenoa comentó: "Nos nominarán a todos muchas veces en la vida". "¡Y hasta te echan!", soltó la ex de LODVG. El plató no tardó en estallar en aplausos hacia la artista, con todos los asistentes coreando su nombre. "¡Reina, reina y reina!", gritaba la conductora de OT.