Jesús, jubilado de 81 años, acude a 'First Dates' tras una década viudo: "Cuando estoy metido en berenjenales, me gusta todo"

Jesús, un jubilado de Valladolid, de 81 años y especialista en robótica, ha intentado buscar el amor en First Dates. Su historia ha trascendido en el programa de este martes, 11 de noviembre.

Su primera aparición en el espacio de Carlos Sobera ha sido conmovedora. El presentador le ha preguntado cuánto tiempo lleva buscando a la pareja ideal y en ese instante, al borde de las lágrimas, ha recordado que hace 10 años murió su mujer.

Jesús, viudo desde hace una década, ha llegado al restaurante de Cuatro con un pequeño ramo. "Las presentaciones mías siempre van con una flor y un poquito de hierbabuena", ha comentado. Ataviado de traje y corbata, se autodefine como un hombre elegante. Así, ha buscado una mujer similar.

Jesús ha llegado con flores. Cuatro

"Quiero una mujer que tenga una sonrisa fácil, muy moderada en todo y guapa. Me gusta ir elegante y quiero a una parecida a mí", ha expresado.

Jesús se ha citado con Angelines, de su misma edad, extrabajadora de Air France y a quien ha recibido con un beso en la mano.

"Tiene una cara guapita", ha sido la primera reacción de Jesús nada más conocerla.

Al igual que el vallisoletano, Angelines ha llevado regalos a su cita. Pero en su caso, para el equipo del programa.

Angelines, la cita de Jesús. Cuatro

"Esperaba que me dedicase más tiempo a mí", ha comentado Jesús, quien no ha tardado en entregarle su obsequio a Angelines. "Soy un amante de las flores y siempre que me presento lo hago con flores", ha explicado.

Además de una pareja, ambos han buscado a una persona con la que hacer vida en el día a día. Esta condición, de hecho, ha marcado el comienzo de la conversación antes de sentarse a cenar.

Una vez en la mesa, Angelines le ha preguntado a Jesús: "¿Tú bendices la mesa?". La respuesta ha sido afirmativa y acto seguido, el jubilado de 81 años ha pronunciado una oración.

Angelines también es viuda. En su caso, dos veces. Perdió a su primer marido, quien "se mató en un andamio", cuando tenía 27 años. Su segundo esposo falleció hace apenas tres años.

Jesús, durante su cita. Cuatro

"Hablar del pasado y con pena no gusta", ha expresado Jesús en medio de la charla. Él, por su parte, ha contado que tiene tres hijos y seis nietos.

Angelines se considera una persona "rigurosa y escrupulosa". "Quiero una persona decente, educada y presentable. No me gusta la lengua", ha confesado. Así, le ha preguntado a Jesús si él está a favor o no de los besos con lengua.

"Cuando estoy metido en berenjenales, me gusta todo. No me gusta que una persona sea drástica en sus convicciones. No hay que ser radical. Hay que abrirse", ha respondido él.

La cita no ha ido según lo esperado. Jesús casi se ha atragantado con un trozo de carne. Una situación incómoda que ha asustado a Angelines y que ha condicionado el transcurso de la cena.

Tras ausentarse unos minutos y volver, el vallisoletano ha explicado que esto le ha pasado en otras ocasiones. Y aunque una vez más ha quedado en un susto, el episodio ha terminado con su date.

Jesús se ha negado a tener una siguiente cita, a pesar de que Angelines le ha parecido "una mujer con un trato muy agradable". "Físicamente no es mi prototipo", ha explicado.

Angelines también se ha negado a un segundo encuentro. En su caso, ha querido argumentarlo con el susto que se ha llevado tras el atragantamiento de Jesús. Pese a ello, han terminado la charla de manera cordial. "Qué seas feliz", ha comentado la que fuera trabajadora de Air France.