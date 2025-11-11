Castigo insólito en 'La isla de las tentaciones 9': expulsan de manera disciplinaria a una de las parejas

Este lunes, La isla de las tentaciones 9 vivió una sacudida inédita en la historia del programa. Y es que una de las parejas, como se suele decir, 'pagó justa por pecadora' y fue expulsada de manera disciplinaria después de que todas infringieran las normas.

Para entender la situación hay que remontarse a los programas de la semana pasada, cuando Sandra Barneda se vio obligada a llamar la atención a los concursantes por saltarse las reglas en repetidas ocasiones.

El toque de atención más contundente llegó en la elección de las primeras citas. Esta era la última vez que se verían las parejas, que aprovecharon un momento de distracción de la presentadora de Telecinco para acercarse.

Unas, para abrazarse, besarse y despedirse definitivamente. Otras, para echarse cosas en cara. Ambos comportamientos prohibidos. "No lo vuelvo a consentir una vez más. Quien rompa las normas, se va", aseguraba la también conductora de Supervivientes: Conexión Honduras.

La seria advertencia no cayó en saco roto. "Como todos decidisteis saltaros las normas también vais a ser todos los que participéis en la decisión. De forma individual, tenéis que decir qué pareja creéis que debe abandonar", explicaba la catalana en la entrega de este lunes.

Lorenzo y Nieves, en 'La isla de las tentaciones 9'. Mediaset España

Procederían de la siguiente manera: "Cada uno me dirá un nombre y la decisión se tomará en función de la suma de todos los votos individuales, la pareja elegida se va a reencontrar en la hoguera antes de abandonar la experiencia".

En la decisión, abundaron las lágrimas y las dudas, y finalmente los descartados fueron Lorenzo y Nieves. Los almerienses decían adiós a sus compañeros, pero, antes de abandonar definitivamente el formato de Cuarzo Producciones, debían someterse a la hoguera de las consecuencias.

Y, por supuesto, en la hoguera saltaron chispas. Él afeó a su chica sus conversaciones con Albert Barranco en el jacuzzi. "No me conoces si crees que me van a comer la cabeza. Pienso que no me valoras nada. ¿Piensas que el amor que tienes hacia mí es sano?", preguntaba, dolida, Nieves.

Lorenzo expresó su deseo de marcharse del concurso con Nieves: "Te amo más que a nada en el mundo, sé que la relación no es perfecta, pero me quiero ir con ella y casarme". Será esta noche cuando los espectadores de Telecinco conozcan la decisión de Nieves, dudosa de seguir adelante porque a veces no puede ser ella "misma" con su novio.