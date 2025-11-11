Cara y cruz para Telecinco: 'La isla de las tentaciones 9' sube en prime time, pero la tira diaria de 'GH' llega hundida a la tarde

Jorge Javier Vázquez, presentador de la tira diaria de 'GH', y Sandra Barneda, de 'La isla de las tentaciones'.

Una de cal y una de arena para Telecinco en este nuevo comienzo de semana. Las buenas noticias llegan en la noche, donde La isla de las tentaciones 9 ha confirmado su buena acogida en audiencia.

El reality de Sandra Barneda subió con su segunda entrega principal —suma cuatro emisiones con el access del martes y el miércoles— hasta el 16,3% de cuota de pantalla (1.360.000 espectadores). Esto es casi dos puntos más que lo que registró hace siete días.

Al programa de Mediaset le valió para liderar frente a MasterChef Celebrity 10, que obtuvo un 14,5% (705.000) con su semifinal en La 1. Cabe destacar que el talent culinario de TVE tuvo de arrastre la visita de Rosalía a La Revuelta de Broncano, que firmó récord histórico.

Sin embargo, Telecinco se vuelve chocar contra un muro en la tarde. La franja vespertina sigue mal pese a la reestructuración de sus contenidos.

El tiempo justo de Joaquín Prat sigue con datos muy discretos, al quedarse en el 9% (722.000) en la sobremesa, donde Sueños de libertad manda con holgura en Antena 3 (14,6% y 1.236.000) y Directo al grano (10,9% y 870.000).

El diario de Jorge continúa siendo la oferta más competitiva de la tarde de Telecinco, siendo el único programa que traspasa el doble dígito (10,9% y 840.000). Además, gana a Y ahora Sonsoles (10,4% y 820.000).

Ágarrate al sillón mejora tibiamente sus resultados con su nuevo horario, a las 19:15. Crece cinco décimas (8,3%) respecto al lunes anterior (7,8%).

Batacazo para 'GH'

Por último, GH 20: la vida en directo se pegó un tremendo batacazo. La tira diaria presentada por Jorge Javier Vázquez apenas marcó un 5,8%, dos puntos menos de lo que hizo el concurso de Eugeni Alemany hace siete días.

El mal dato contrasta con las buenas críticas que recibió el formato de telerrealidad de Zeppelin TV. No obstante, las alarmas están encendidas en Mediaset tras el pinchazo del debate de GH el domingo con Ion Aramendi (9,4%).

El tropiezo del programa de Jorge Javier hace, además, que tanto Pasapalabra (21,2% y 2.201.000) como Aquí la tierra (13,6% y 1.455.000) anoten su lunes más visto de la temporada.

Al menos, el golpe de la tira de GH no empeora las cifras del informativo que presentan Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en la noche, que sigue estancado (7,4% y 902.000), muy lejos de las noticias de Vallés en Antena 3 (19,8% y 2.448.000) y el Telediario de Pepa Bueno (14,9% y 1.821.000) en La 1.