Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano', vuelve a rehabilitación por su adicción a las drogas: "Esta vez no hay tiempo"

El actor y músico Adrián Rodríguez atraviesa una difícil situación. Quien diera vida a DVD en Los Serrano se ha vuelto a poner en tratamiento por su adicción a las drogas.

Rodríguez lo ha comunicado en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que además, explica que estará ausente de la vida pública durante un tiempo.

"Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad", comienza Adrián Rodríguez en un texto escrito en sus stories de Instagram.

"Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento", asegura en su escrito.

El actor continúa con una declaración que deja entrever que debe tomar acciones rápidas: "Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte".

El comunicado de Adrián Rodríguez. Instagram

Como una suerte de promesa, añade: "Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día".

Adrián Rodríguez termina el comunicado con un mensaje de agradecimiento. Además, se disculpa con quienes no ha tenido un comportamiento adecuado.

"Doy las gracias a todos. Y sobre todo, pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente", expresa. "Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte", finaliza el intérprete.

Cabe recordar que no es la primera vez que Rodríguez se aleja de su carrera por sus adicciones. Tampoco la primera vez que habla de ello. En alguna ocasión, de hecho, ha relacionado este problema a su éxito tan prematuro.

"Empecé muy joven y era un niño que de repente conoce todo el mundo. Desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro es totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay un vacío que se siente", confesó a Emma García en el programa Fiesta.

Conocido desde su juventud -ganó el concurso musical Menudas estrellas con tan sólo 11 años- Adrián Rodríguez alcanzó gran popularidad al interpretar al personaje DVD en la serie Los Serrano.

En 2008, además, terminó de afianzarse como uno de los rostros más carismáticos de la ficción española gracias a su papel de David Ferrán en Física o Química.

Pero este no fue el único formato de Antena 3 en el que Rodríguez destacó. En agosto de 2015, se anunció su fichaje como concursante de la cuarta edición del programa Tu cara me suena, donde quedó en quinta posición, por detrás de Ana Morgade y Ruth Lorenzo.

Meses más tarde, en marzo de 2016, confirmó su participación junto al actor y cantante Christian Mulas como nuevos concursantes del programa de Telecinco Levántate All Stars.

Tiempo después, en la misma cadena, también probó suerte en Superviventes 2018, aunque terminó abandonando a las tres semanas por no aguantar las condiciones del formato.

El pasado verano, se creó una cuenta en TikTok para compartir su propio proceso de recuperación. "Cada día es una nueva historia. Si necesitas ayuda, escríbeme, sanar es posible", se leía en uno de los vídeos de la plataforma.

En agosto también se hizo eco de su fichaje en la House of Dreams Academy, una escuela de interpretación en la que ejercería de coach. Hoy, tres meses después, Adrián Rodríguez se ha visto obligado a pausar todos sus proyectos.