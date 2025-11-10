La reacción de Ana Rosa al accidente de Cayetano Rivera: "Menos mal que ha sido contra una palmera y no una persona"

Eran las 10:26 de este lunes, 10 de noviembre, cuando Ana Rosa Quintana daba paso a Manu Marlasca por una "última hora" que interrumpía la tertulia política. Y todo para informar del "aparatoso accidente" de tráfico que sufría en la noche de este domingo el torero Cayetano Rivera Órdoñez.

El colaborador del matinal de Telecinco se hacía eco de la información de ABC que aseguraba que el matador perdía el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada ubicada en su urbanización para impactar después contra una palmera, que acababa derribando.

"Cayetano Rivera dio positivo en el control de alcoholemia que se le realizó tras el accidente. Afortunadamente nadie sufrió ningún daño", añadía Marlasca.

Y Ana Rosa no tardaba en reaccionar: "Bueno, pues, fíjate... Menos mal que fue contra una palmera y no hay ningún coche o persona", decía la presentadora, que retomaba la mesa de actualidad con sus contertulios para tratar el asunto más tarde.

Al filo de las 12:30 del mediodía, Jano Mecha aportaba nuevos datos al asegurar que, tras sufrir el golpe, el diestro decidió irse a pie hasta su domicilio. "Sabemos que hay dos personas, dos testigos, que ven cómo se baja de su coche y se va caminando hacia su casa", añadía luego la reportera Rocío Romero.

'El Programa de AR' da la última hora sobre el accidente que habría tenido Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaira.

La periodista añadía que una patrulla de la Policía Local se personó en el domicilio del torero, quien se encontraba con "hasta tres amigos en el interior". Pues bien, Cayetano no quiso hacerse el test de alcoholemia tras negar "en todo momento" que la furgoneta fuera suya.

De ahí que los agentes procedieran a denunciar al torero por un presunto delito de desobediencia.

Según El Programa de AR, Cayetano estaría tomando declaración en comisaría este lunes. "Lo que no cuenta es que hay varios testigos que lo han visto en un bar de la zona bebiendo cerveza durante toda la tarde".

Ana Rosa, contra Sánchez

Antes, la comunicadora de Mediaset España arrancaba la semana con un demoledor nuevo editorial contra Pedro Sánchez. Y es que el presidente del Gobierno hablará de los casos de corrupción de su partido en el Congreso este miércoles, el mismo día que declarará el fiscal general en el juicio.

"Es curioso que haya elegido el mismo día", ha asegurado la presentadora. "En España el presidente no da ruedas de prensa pero desde el extranjero se muestra muy locuaz".

Ana Rosa se hacía eco después de la entrevista que Sánchez ha concedido a El País, su "atalaya", en el que defendía que el fiscal general es inocente. "El Poder Ejecutivo ejerciendo de Poder Judicial desde un medio de comunicación mientras celebra el entierro del Poder Legislativo, que ni está ni se le espera".

"¿Y en qué basa esta sentencia?", continuaba. "Nada menos que en la 'verdad'. Sánchez es la verdad lo que Maquiavelo a la moral".