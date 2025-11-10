Problemas para Telecinco: el debate de 'GH' pincha (9,4%) y se queda como tercera opción en una noche sin rivales fuertes

Mal estreno de GH: El debate. El programa presentado por Ion Aramendi ha llegado frío a la noche dominical, al marcar un preocupante 9,5% de cuota de pantalla y 740.000 espectadores en Telecinco.

Se trata de un dato muy pobre, pues, la cadena no dividió en dos la gala como sucede los jueves en los que compite contra El Hormiguero y La Revuelta. De esta forma, el share computó del tramo que abarcó desde las 22:00 hasta las 01:47.

La audiencia del primer debate de GH — ha sido la segunda gala en tres días— debería haber confirmado la buena salud de un reality que se estrenó con un 15,8% el jueves pasado, y cuyas tramas ya han hecho acto de presencia. Sin embargo, no ha sido así y el dato ha sido frío pese a la poca competencia.

El formato de telerrealidad de Zeppelin TV se queda como tercera opción de la noche del domingo. La serie Una nueva vida de Antena 3 se llevó un liderazgo a la baja (11.2% y 995.000 espectadores). La ficción turca vuelve a demostrar que tiene unos seguidores muy fieles.

La película de la semana de La 1 ocupa la segunda posición. Un también discreto 9,7% (979.000) de cuota le valió a Wonder Woman 1984 para imponerse al debate de GH.

En su 1ª noche del domingo #GHDBT1 alcanza el 9.4% de cuota, 740.000 de audiencia media y 3.047.000 espectadores únicos



👁️ Sube al 12.6% de 25 a 44 años



👁️ Aporta el 26.7% de la audiencia del canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cVnuY6Ubkj — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2025

👉🏽 Muy buen 11.2% de share para #UnaNuevaVida en la noche del domingo



👉🏽 La ficción de @antena3com congregó a 995.000 espectadores, sube hasta los 2.5 millones de espectadores únicos y +11% de plusvalías con el canal en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/dGpHuwOGmT — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2025

Por otra parte, tanto Salvados como Cuarto Milenio obtuvieron buenos datos en laSexta y Cuatro. El programa de Gonzo alcanzó un 7,1% con Víctor Manuel, mientras que el histórico formato de Iker Jiménez firmó un 6,5% coincidiendo con el 20º aniversario de la cadena (y del programa).

¿Qué pasó en 'GH'?

El primer debate de Gran Hermano ha servido para mostrar los primeros días de convivencia en la casa de Tres Cantos. Y lo cierto es que ya hay dos claros bandos diferenciados por culpa de Aroa.

La malagueña de 22 años ha protagonizado varios rifirrafes con algunos de sus compañeros. Y por razones casi absurdas. Por ejemplo, a Jonay le criticaba por haber dejado una chaqueta en la bici estática.

"Me doy cuenta de que la gente aquí va con estrategia y pienso que me ven fuerte y no utilizan la misma vara de medir conmigo que con los demás. Yo hablo con las cámaras y me señalan, pero lo hacen Joon, y le ríen", decía Aroa, de mecha corta. "Saben que salto fácil".

Todo esto se evidenció en directo, y mientras Jonay calificó a Aroa como "cóctel molotov" y "bomba", Paula sacó las uñas por ella: "A ella le pierden las formas pero hay comentarios de otras personas, como Patricia y Jonay, que hacen lo mismo pero como más sutilmente".

La malagueña Aroa ha hecho que la convivencia en Tres Cantos explote por los aires.

Por otra parte, Marcos confirmó que se quedaba fuera de la casa para no tener que coincidir con su hermano Diego. Aunque la organización le dio unos días para pensárselo, su decisión es firme y el programa, por ahora, se queda sin culebrón familiar.

Diego, que sí está dentro de GH, desveló lo que más le molestó de su hermano: "Lo que más me jodió y me dolió fue que mi línea de teléfono de toda mi vida me la dio de baja. Estaba mi teléfono en la empresa. Me borró la cuenta sin avisarme".