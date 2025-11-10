Joaquín Prat, rotundo sobre Cayetano Rivera: "Me parece increíble que dejes el coche ahí reventado y te vayas a tu casa"

Cayetano Rivera vuelve a los titulares de este país. Este domingo, 9 de noviembre, el diestro conducía una furgoneta de camino a su casa con la mala suerte de que el coche se salió de la carretera y se estrelló contra una palmera. Los hechos ocurrieron en una rotonda dentro del residencial donde vive, sobre las 21:00 horas.

Este suceso ha sido una de las noticias de este lunes, 10 de noviembre, y todos los medios de comunicación se han hecho eco de ello. Entre ellos, El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, donde no han dudado en opinar sobre el accidente del diestro.

"Me parece muy preocupante que dejes el coche ahí reventado y te vayas a tu casa", ha comenzado diciendo Prat, en referencia al suceso protagonizado por Rivera.

Al parecer, mientras contaban la sucesión de hechos de este accidente, el debate en el plató se convertía en un sinfín de informaciones y opiniones que no dejaban lugar a la ausencia de pruebas.

Han puesto en entredicho que la prueba de alcoholemia no sea obligatoria una vez que el conductor está fuera del lugar del accidente y, de hecho, que se le ofreciera al extorero cuando la policía llegó hasta su casa, tras reconocer -algunos testigos presentes- que el vehículo era de Cayetano.

"Una prueba de alcoholemia no se ofrece", ha comentado Joaquín Prat, alucinando con que exista la posibilidad de librarse de hacerse el test durante las horas siguientes al suceso. Sin embargo, al presentador de El tiempo justo le han explicado que negarse a someterse a la prueba no es un delito, ya que no estaba en el lugar del accidente.

Después de llevarse una palmera por delante, Cayetano Rivera no ha dormido en el calabozo, y esto puede ser porque no se le ha practicado el test, explicaban en el mismo programa. “De haber sido así, este hombre hubiese dormido en el calabozo”, afirmaba Prat.

Además, el programa de Mediaset ha identificado al extorero y ha podido hablar con él. “No es verdad lo que han dicho los medios. Se sabrá la verdad porque habrá juicio”, ha confirmado al mismo programa Rivera, que no es el primer incidente que protagoniza este año con la Policía.

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. Gtres

Eso sí, Antonio Rossi ha explicado que las palabras del hermano de Fran Rivera estaban muy bien, pero que personas cercanas al entorno del diestro y vecinos de su misma calle le cuentan que “la rotonda estuvo cerrada durante dos horas hasta que se sacó el vehículo”.

Cayetano Rivera vive un sinfín de estímulos durante los últimos meses y este es el último suceso que ha protagonizado. Ahora, tras hacerse público, habrá que esperar a saber si realmente tiene problemas legales o no, tras estrellarse contra una palmera y abandonar el vehículo en la vía pública.