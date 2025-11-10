Así ha ido el duelo entre Ángeles Blanco y Vicente Vallés en su primera batalla de audiencias en las noticias de la noche

Telecinco arrancaba noviembre poniendo toda la carne en el asador. Lo hacía después de igualar su peor octubre de la historia (9,4%), muy lejos de la batalla que mantienen Antena 3 (13,1%) y La 1 (12,3%) por el liderazgo de audiencia.

Así, Mediaset España estrenaba la semana pasada La isla de las tentaciones y GH 20 en su horario estelar, con el objetivo de relanzar los datos y acabar con una 'travesía por el desierto' que ya se antoja interminable.

En lo que llevamos de curso, solo Supervivientes All Stars (17,5%) ha tirado del carro.

Y lo cierto es que no fueron mal los estrenos. La novena edición del reality que presenta Sandra Barneda llegó líder a Telecinco con un 14,5%, desbancando a MasterChef Celebrity. No obstante, La isla de las tentaciones cayó a un 10% en su tercera noche consecutiva, en el access del miércoles.

Parecido le fue a GH 20. El reality también lideró con su primera gala (15,8%) que contaba como reclamo descubrir la nueva casa ubicada en Tres Cantos, si bien no alcanzó el millón de espectadores.

No obstante, el mal dato que hizo el debate de este domingo (9,4%) ha hecho que la euforia se contenga.

La semana la redondeó ¡De viernes! (14,3%), que se aupó por encima de La Voz con la vuelta a la televisión de Kiko Rivera.

Relanzar el informativo

Con el prime time reseteado, toca ahora levantar sus tardes, pues es ahí donde más sufre, con casi todos los programas en el 'unidígito'. Esta revolución en la franja vespertina ha recortado tiempo a El tiempo justo de Joaquín Prat; ha adelantado el concurso Ágarrate al sillón y ha doblado a Jorge Javier, con El Diario y GH: La vida en directo.

Precisamente, la tira diaria del formato de telerrealidad es clave en esta nueva etapa. En primer lugar, porque tiene el objetivo de enganchar al espectador y hacer consumir GH -al igual que La isla de las tentaciones- como si fuera un culebrón. De ahí la ración diaria.

Y segundo, porque tiene el deber de aúpar al informativo que desde hace siete días pilotan juntos Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, algo que no conseguía el concurso de Eugeni Alemany.

La cadena tomó la decisión de reubicar a la periodista para insuflar aire a un noticiero que ha ido en caída libre los últimos meses. En octubre, la edición de la noche de Informativos Telecinco obtuvo un discreto 7,7% de share.

Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentan la edición de noche de 'Informativos Telecinco'.

Por su parte, Vallés vuela en solitario (18,8% en octubre) gracias, en parte, al arrastre que deja Pasapalabra, y el Telediario de Pepa Bueno ha escalado hasta un competitivo 13% en La 1.

Estos cambios han hecho que se produzca una situación curiosa, pues Blanco ha pasado a competir directamente contra su marido -llevan más de 20 años juntos y tienen un hijo en común-, algo que había ocurrido de forma puntual a principios de octubre, cuando la periodista tuvo que sustituir a Franganillo, ausente en el informativo por un ciclo de conferencias en Estados Unidos.

Vallés, ganador indiscutible

Los datos dejan a Vicente Vallés como ganador indiscutible. En estos primeros cinco días de rivalidad, la edición de Antena 3 Noticias que pilota ha liderado promediando un sobresaliente 18,4% de share y más de dos millones de espectadores.

El pasado lunes reunió a 2.272.000 espectadores (19,1%); el martes a 2.079.000 (17,3%); el miércoles a 2.164.000 (18%); el jueves a 2.126.000 (18%) y el viernes a 2.061.000 (19,6%).

Por el contrario, la llegada de Ángeles Blanco no ha hecho reaccionar al informativo de Telecinco, que registra un pobre 7,2% y 836.000 espectadores de media, unos datos que para nada hacen justicia al trabajo del departamento liderado por Paco Moreno.

La cadena de Fuencerral logró el pasado lunes 846.000 espectadores (7,2%); 846.000 el martes (7,2%); 858.000 el miércoles (7,2%); 841.000 el jueves (7,2%) y 793.000 el viernes (7,6%).

Habrá que ver si la tira diaria de Gran Hermano intenta rascar alguna décima al todopoderoso Pasapalabra, cuyas audiencias no dejan de subir por el histórico bote, y hace que el informativo de Franganillo y Blanco remonte en audiencia y recortar la distancia con el Telediario.