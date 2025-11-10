Andy (Andy y Lucas), sobre el último concierto del grupo: "Se recaudaron 250.000 euros y a mí me liquidan 10.000"

Pablo Motos acoge la primera entrevista de Andy Morales. El exintegrante del mítico dúo Andy y Lucas, que tras su ruptura profesional ha iniciado una nueva etapa en solitario, ha decidido sentarse en El Hormiguero para hablar de Marioneta, su primer single como solista.

Esta nueva etapa llevará a Andy a visitar lugares donde nunca antes había llegado. No es el caso del programa de Antena 3, pero sí lo será de los escenarios él solo.

El cantante ha tenido una de las rupturas profesionales más mediáticas de la industria musical, y sus palabras hacia el que fuese su pareja artística durante años han sido de las más esperadas.

En los últimos años, la pareja que formaban Andy y Lucas ha sido muy criticada por sus formas de cantar, de actuar e incluso de mirarse sobre el escenario. Sin embargo, tras muchas dudas e incertidumbre y después de cerrar su última gira juntos, tras dos décadas de triunfos, Andy ha decidido hablar sobre su relación con Lucas.

El cantante ha comenzado diciendo que él no quería tener una entrevista en contra de Lucas, pero que sí iba a contar su verdad.

Ha reconocido que, en muchas ocasiones, han discutido y que desde el mes de mayo no tenía relación con él: subían al escenario, cantaban y no se dirigían la palabra. "En mayo tuvimos una pelea muy gorda y a mí no me pareció eso de amigo", ha señalado.

"En uno de los conciertos de la gira, él estaba mal y, en una de estas, que miro a su sobrino, me vino súper cabreado para mí y me pegó una bronca que parecía mi padre. Cuando bajamos del escenario, me enfrenté a él; nos separaron, aunque no llegamos a lo físico".

Sin embargo, Pablo Motos, en ese momento, ha hecho una pregunta que Andy no se esperaba y que desvelaba la actitud que tuvo Lucas hacia él. "¿Te tiró una botella, no?", ha preguntado el presentador. "Sí, hubo objetos voladores", ha ironizado.

Aunque ha querido dejar claro que la noticia que salió sobre una agresión física no fue así, esa noche acabó en el hospital por otra causa ajena a la pelea con el que fuese su pareja artística.

Eso sí, ha querido dejar claro que desde el principio de su carrera ha tenido encontronazos con Lucas y que, por "no tener una discusión", siempre se ha dejado hacer. "A la otra parte no le gustaba cómo mezclaba la música y cómo hacía las cosas", ha añadido.

De hecho, ha llegado a reconocer que le cedió sus derechos musicales a Lucas al principio de su carrera, porque pensaba que no pasaría nada y eran unos niños, y que de Son de amores no tiene ningún derecho. "Yo de Andy y Lucas nunca he visto nada de nada. Él me decía que no era tanto", ha explicado, dejando entrever que solo recibía ingresos de su etapa en Sony Music.

Por otro lado, ha contado que los peores momentos han sido en esta última época, desvelando que hubo problemas con los pagos que le hacía el que fuese su pareja artística, y eso no le cuadraba. "De un caché de 30.000 euros, a mí me quedaban unos 2.000 o 3.000 euros. Con los años me di cuenta de que había cosas que no me cuadraban".

De hecho, Motos ha insistido en saber cuántos ingresos recibió del último concierto que hicieron en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, y Andy ha respondido sin filtros: "No tengo los números reales, pero hay una recaudación de 250.000 euros y a mí lo que me liquidan no llega a 10.000", ha manifestado en El Hormiguero.

Y añade: "Yo con Lucas, desde mayo, en la pelea, mantengo la distancia. Yo con él no quería tener la amistad de antes. No hablo con él desde mayo, y las personas con las que hablo de su entorno son las que me cuentan la película".

Había cosas que no le cuadraban y no solo era el dinero, también la gestión. "Yo he tenido que comprar este año entradas para mis conciertos. Él tenía 200 entradas en Madrid y a mí me dieron 22, y mendigando. Yo pensaba que tenía los mismos derechos y no. Era una guerra perdida, me llevaba el día enfadado. Estaba amargado".

Aunque sí que ha querido dejar claro que el que fuese su amigo y con el que ha compartido más de dos décadas sobre los escenarios le ha ayudado en muchos momentos, sobre todo en la crisis de 2007 y durante la pandemia, cuando se vio inmerso en deudas.

Por otro lado, el gaditano ha querido aclarar que esta nueva canción no está dirigida a Lucas. Motos ha preguntado directamente: "¿Te has hecho un Shakira?", mirando a los ojos a Morales y dejando caer si la canción iba por Lucas o no.

"Bueno, es verdad que se habla de cosas que son muy parecidas a las que he podido sentir y he pasado, pero esto es un desamor", ha dicho, esquivando la pregunta de Pablo. Y añade: "Lo que pasa es que ha coincidido... ¿No nos podemos ir a publicidad otra vez?", ha deslizado con ironía e incomodidad.

Pablo Motos también quiso preguntarle por lo primero que pensó cuando acabó el último concierto en Madrid, cuando ya se separaron. "Me sentía libre. No me lo creía. A los 20 minutos era libre, podía hacer lo que yo quisiera, sin que nadie me dijera nada", ha confesado aliviado.

"Ahora mis errores los asumo yo. Yo hablo con el corazón, yo soy así. Estoy cumpliendo un sueño, después de 23 años", ha añadido, orgulloso de su trabajo actual y antes de interpretar su nueva canción en directo.

La nueva canción de Andy

Marioneta, su primer single en solitario, está inspirado en los sentimientos tras una relación marcada por el desamor y la traición, y muchos la han interpretado como un mensaje relacionado con el fin de Andy y Lucas.

Sin embargo, Andy ha aclarado públicamente que la canción no está dedicada a Lucas, sino a un amor del pasado; es una historia personal que narra el proceso de desprenderse de una relación tóxica.

El estribillo menciona frases como: "Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita: voy a cambiarlo todo", algo que las redes sociales han calificado pronto de palabras indirectas hacia el que fuese su compañero, aunque él lo ha desmentido.

El lanzamiento ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, y el cantante asegura que ha llegado el momento de comenzar su propio proyecto profesional, haciéndose un lugar en la industria y aprovechando el gran legado que deja el extinto grupo gaditano.