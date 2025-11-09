Ion Aramendi, presentador de 'GH': "No dimos con la tecla de sustituir a los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena"

Ion Aramendi regresa a la televisión tras un tiempo alejado. Y lo hace poniéndose al frente de los debates dominicales de GH 20, que arrancó el pasado jueves en Telecinco con una gala que descubrió la nueva casa del reality y con una feria en las instalaciones de Fuencarral.

El vasco asegura que ha aprovechado ese periplo para "poner los pies en la tierra" y disfrutar de su familia. "Me está costando currar ahora", confiesa Aramendi, revelando que tuvo unas semanas de "cabreo" cuando la cadena puso fin a Reacción en cadena.

El concurso supo hacerse un hueco en la franja del access del informativo, gracias, en parte, a los Mozos de Arousa. Sin embargo, cuando estos cayeron eliminados, las audiencias se resintieron.

"No dimos con la tecla de sustituirlos", dice, convencido de que el programa seguiría en antena si se hubiese encontrado "unos campeones como ellos".

Aramendi tampoco tiene problemas en elogiar a Pasapalabra, el que fuese su rival. "Es un formato maravilloso, lo reconozco. Tiene una de las mejores pruebas finales que es el rosco y luego Roberto Leal lo redondea de forma brutal".

Por otra parte, el presentador ejemplifica el pico y pala de Telecinco para remontar unas audiencias que se siguen resintiendo. "Tanto TVE como Atresmedia lo están haciendo fenomenal", dice con buen fair play. "Nosotros estamos plantando semillas".

¿Cómo te sientes?

Súper feliz, encantado. Me apetece un montón Gran Hermano de anónimos otra vez. Como se ha dilatado en el tiempo y entramos en el otoño-invierno, dan ganas de casa. Y si además es nueva... Estoy como un tonto con un lápiz.

¿Qué has hecho durante este tiempo de parón, en el que has estado fuera de pantalla?

Me ha servido para reflexionar sobre mi vida y he estado muy feliz. Al principio estuve como cuando te quitan un programa: un poco cabreado y dándole vueltas las primeras semanas. Pero luego se convirtió en un tiempo de felicidad absoluta, de volver a poner los pies en la tierra, de disfrutar de mi familia, y de gozarlo.

¿Qué conclusión has sacado de esa reflexión?

Que la vida a veces va mejor y a veces otras va peor. Lo importante es que tengo una familia maravillosa. Y poder disfrutar de mis hijos me ayuda a salir de lo que es la tele tele, del sentirte importante, que te reconozca todo el mundo por la calle o que te creas que eres alguien cuando no eres nadie. Me lo he pasado bomba. Ahora me está costando currar tras el parón.

¿Cómo espectador cómo analizas la situación de la cadena?

Mediaset está haciendo un esfuerzo muy importante con los mimbres que tiene para volver a captar la atención de la gente. El esfuerzo está ahí. Ahora ponemos toda la tarde en el asador, con La isla de las tentaciones y GH, que me consta que es una grandísima inversión. La cadena está haciendo un esfuerzo ímprobo.

¿Por qué crees que está costando tanto a Telecinco recuperar esa confianza?

Si lo supiera estaría con una corbata haciendo de jefe. No tengo ni idea. Telecinco ha tenido un ciclo de más de una decena de años siendo líder absoluto, y cualquier cosa que pusieras funcionaba. No estamos en ese momento.

Tanto TVE como Atresmedia lo están haciendo fenomenal, cada uno con sus formatos. Nosotros estamos en el proceso primigenio de volver a plantar semillas, intentar generar el cariño de la gente. Es un proceso muy arduo, lento y costoso.

¿Echas de menos Reacción en cadena? ¿Crees que el público lo echa en falta?

Me consta que el público lo echa de menos porque yo me he encuentrado en el supermercado a mogollón de familias con niños pequeños, y ellos lo echan de menos. También hay mucha gente mayor a la que el programa le hacía mucha compañía.

Yo intento no apegarme demasiado, es como una ex novia. Reacción en cadena ha sido un programa precioso, ha dejado una huella preciosa en mí como persona. Pero espero que vengan otras cosas.

Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi posan en la presentación de 'GH 20'. Telecinco

¿Que pudo fallar de la última etapa del programa?

Desde mi punto de vista y mi humilde opinión, no dimos con la tecla de sustituir a los Mozos de Arousa. Crearon un sello tan grande, definieron un poco el formato y enseñaron a todos a jugar. Estoy seguro que si se hubiera conseguido unos campeones tan buenos con los Mozos, el programa seguiría.

¿Sigues teniendo contacto con ellos?

De manera informal, para los cumpleaños, Navidades y todas estas cosas, nos mandamos mensajes. Y si me mencionan en alguna entrevista, también les suelo escribir, y al revés. Sí, me preocupo. Les va de cine y tienen pasta.

¿Qué puedes decir de Pasapalabra?

Es un formato maravilloso, lo reconozco.Tiene una de las mejores pruebas finales que es el rosco y es imposible no jugar. Los concursantes que tienen son extraordinarios. El resto es puro entretenimiento, muy divertido, ameno para todas las edades. Y luego Rober [Leal] lo redondea de forma brutal. Tengo una muy buena relación con él.

¿Eres fan del programa?

Soy fan de los formatos que son buenos. Igual que soy fan de Cifras y letras, que lo veía en francés cuando era niño. Lo sabe no lo sabe de Xuso Jones me encanta.

Ion Aramendi, junto a los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

Volviendo a Gran Hermano, ¿cuánto te implicas en el programa más allá de presentar? Mercedes Milá decía que se veía el 24 Horas...

María [Amores, su mujer] trabajaba en Gran Hermano cuando estaba ella y me contaba que llamaba a las dos de la madrugada. Yo no tengo tanto tiempo material para tanta implicación. Pero mi implicación es absoluta. Estaré muy pendiente de las galas y la vida en directo de lunes a viernes. Me implico mucho, aunque con los concursantes intento mantener las distancias.

¿Qué le pides a los concursantes de GH?

Que sean auténticos. Lo pedimos todos los que somos fans de GH. Nada de estrategias, nada del tío que se ha leído el libro de petete de cómo tengo que comportarme desde el minuto cero para caer bien... Me da pereza el estratega, aunque sí es bueno, también lo compro.

¿Crees que el directo es el futuro de la tele?

No lo sé. A mí me fascina hacerlo. El formato que no es directo y es grabado tiene que ser increíble, como pasa con La isla de las tentaciones. Un informativo grabado no puede ser. O un programa de actualidad grabado no tiene sentido.