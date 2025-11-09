De Ana Rosa a Joaquín Prat y Griso: lo que opinan los presentadores de TV sobre las memorias del rey Juan Carlos

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR', Joaquín Prat en 'El tiempo justo' y Susanna Griso en 'Espejo Público'. Mediaset/Atresmedia

La publicación de las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, en España llegarán a inicios de diciembre, ya están provocando arduos debates en las tertulias televisivas. Fragmentos del libro han comenzado a analizarse y varios presentadores y periodistas han compartido su opinión.

Una de las primeras ha sido Ana Rosa Quintana. Ya en su programa, la presentadora señalaba lo importante que es, periodísticamente, la publicación de este libro. Ahora bien, eso no ha impedido que se mostrase crítica con las formas en las que han salido publicadas y que el Emérito haya decidido hablar justo en este momento.

“Son inoportunas. No le hacen ningún favor ni a su hijo ni al futuro de la monarquía en España. Se las podría haber ahorrado. Otra cosa, que hubiera podido ser interesante, era que nos contara su experiencia. Fue muy importante para la democracia de nuestro país”, respondía a los medios antes de acudir a un evento.

Quintana señalaba que el “egocentrismo” es “uno de los pecados capitales de todo el mundo”, en referencia a si esta publicación tenía sentido.

Sonsoles Ónega tampoco se ha callado. Amiga personal de la reina Letizia, la presentadora de Y ahora, Sonsoles lanzaba una pregunta en el magacín. “¿Era necesario desvelar ciertas cosas?”, cuestionaba.

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Creo que hay cajones de las intimidades que siempre tienen que estar cerrados. Es una forma de proceder personal”, opinaba la periodista, cuando surgió la pregunta sobre cómo habrían sentado estas memorias a la actual reina consorte.

“Más allá del consejo que su propio padre le dio al rey Juan Carlos, de que no debía escribir las memorias, yo no soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Pero, desde luego, hay cosas que, por respeto, deberían quedarse en privado”, se mostraba rotunda.

De igual forma, Joaquín Prat se ha mostrado crítico en El tiempo justo. El pasado jueves 5 de noviembre, el presentador señalaba que el Emérito, en sus memorias “se victimiza”. “Unas veces con razón, pero otra sin ella”, opinaba.

“Dice que echa de menos la caza de la perdiz… pero hace dos semanas, estuvo en una finca en Ciudad Real cazando perdices. El Rey emérito no está recluido ni aislado en una isla de Abu Dabi. No es así”, señalaba el periodista.

Nuria Roca en 'La Roca'. Atresmedia

También Susanna Griso ha comentado la publicación de las memorias. Desde Espejo Público, la periodista ha señalado lo importante que es escuchar el punto de vista propio del antiguo monarca.

Tras recibir el Premio Antena de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, se mantenía en su postura de que “hay que destacar lo positivo del legado de Juan Carlos I”.

“Todo lo que hizo durante la Transición, en un momento en el que, además, tenía poder absoluto”, recordaba. Griso ha recalcado que nunca le ha gustado “sumarse a una operación de crítica generalizada”.

“Tengo la sensación de que también se ha convertido un poco en el deporte nacional [criticar al Emérito]”, opinaba. “No me cansaré de reivindicar su legado”, respondía a los medios cuando le preguntaban sobre la publicación de la biografía escrita por Laurence Debray.

Anne Igartiburu en 'D Corazón'. RTVE

De la misma manera, tanto Nuria Roca como Juan del Val han opinado sobre las memorias desde La Roca. En el caso de la presentadora, afeaba las palabras del Emérito de que se quejase de que “ha trabajado 40 años y será el único español que no tendrá pensión”.

“No le pega esa imagen, con todo lo que sabemos”, expresaba la presentadora. “Está bien [que publique las memorias] porque dan juego y cuenta cosas. Otro tema es que lo diga que sea verdad o no”, agregaba Juan del Val.

“Claro, mejor que sean jugosas”, apostillaba Roca. El ganador del Premio Planeta 2025 sí que señalaba que las críticas de Juan Carlos a Felipe VI y Letizia pueden “hacer daño a la Corona”.

“Tenía una necesidad de hacerlo. Lo ha hecho porque ha querido, siempre ha hecho lo que ha considerado. Lo de Reconciliación parece una broma. Pero me parece que no es una reconciliación con lo que nosotros creemos, con su hijo, su nuera o su esposa, sino con él mismo”, opinaba el autor de Bocabesada.

“Es curioso cómo trata la relación con su padre, don Juan. Queda en un segundo plano”, ha comentado brevemente Anne Igartiburu este pasado domingo 9 de noviembre en D Corazón.