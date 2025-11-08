Javier Ruiz presentó en La 1 a una administrativa y liberada sindical como "sanitaria": "No han escuchado nuestra versión"

Javier Ruiz ha respondido a las informaciones que han señalado que en el programa que presenta, Mañaneros 360, presentó como “sanitaria” a una profesional del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La mujer ha resultado ser “administrativa y liberada sindical” de UGT.

Era inicialmente el diario ABC el que denunciaba que Ruiz había entrevistado en directo a María del Mar Suárez presentándola como “sanitaria” del hospital mencionado, así como “afectada”, del presunto error informático por el que buena parte de los historiales clínicos sobre mamografías habían desaparecido temporalmente del sistema sanitario andaluz.

Fue el pasado 22 de octubre cuando el periodista conectaba en directo con Suárez mientras se debatía sobre la crisis de los cribados. El programa mostraba cómo la polémica había llegado hasta el Congreso de los Diputados. De hecho, se destacaron unas palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE para las próximas elecciones andaluzas.

Tras un debate acalorado en plató, Ruiz pedía dar paso “a los médicos y a los que están técnicamente allí”. Justo se apresuraba a presentar a Suárez, a quien llamaba “sanitaria” y señalaba que “está ejerciendo allí”, refiriéndose al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. “Es, además, afectada por los cribados”, apostillaba el presentador.

Durante toda la entrevista, Ruiz se refiere a ella erróneamente como “sanitaria” o “médico”. Por otro lado, Suárez no le interrumpe ni le corrige en ningún momento, además de aparecer ataviada con una bata blanca, lo que daba pie a pensar que se trataba de una “sanitaria”.

Javier Ruiz y María del Mar Suárez en 'Mañaneros 360', donde se le rotula como "sanitaria". RTVE

Tanto el rotativo de Vocento como otros medios de comunicación han señalado el error. De hecho, se recuerda que Suárez era, inicialmente, cocinera entre 1998 y 2021. También se señalaba que, además de liberada de UGT, ejercía actualmente como administrativa en el Virgen del Rocío.

También desde ABC se apuntaba que el SAS ha denunciado a Suárez por sus declaraciones en RTVE, dado que “pueden constituir delitos de revelación de secretos, de usurpación de funciones públicas o, en su caso, de injurias y calumnias con publicidad”.

Los bulos de Javier Ruiz no son casos aislados: es su modus operandi. 👇🏻



🔴 A la izquierda tienes a Javier Ruiz presentando a una sanitaria QUE NO ES SANITARIA.



🔴 A la derecha tienes a Javier Ruiz presentando a un magistrado QUE NO ES MAGISTRADO. pic.twitter.com/ZxuGh28VnN — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) November 7, 2025

Ruiz aprovechaba los titulares sobre la profesión que ejercía inicialmente Suárez en el centro para tildar de “bulos” las informaciones que señalaban su error. “Este es el documento a quien nosotros entrevistamos”, anunciaba Ruiz.

El presentador señalaba que Suárez es “parte del personal hospitalario que se ha atrevido a hablar contra el Consejero de la Junta de Andalucía, que ha levantado la voz contra la gestión terrible que se está haciendo allí y contra las miles de mujeres que han quedado fuera del sistema”.

Javier Ruiz y María del Mar Suárez en 'Mañaneros 360' este pasado 7 de noviembre. RTVE

“Ahora dicen que es pinche de cocina. Esta es la documentación oficial de su plaza. Es la responsable de admisiones en Traumatología del hospital Virgen del Rocío. Es personal hospitalario”, defendía el conductor.

Para Ruiz, estos ‘ataques’ han sido “para aplastar a quien se atreve a levantar la voz”. “Es una información que está impulsando el SAS, con el que ha tenido encontronazos. […] Porque se ha encarado con Antonio Sanz”, expresaba.

🔵No, María del Mar no es cocinera



Mostramos el título en el que la Consejería de Salud de Andalucía certifica que María del Mar Suárez es personal del Virgen del Rocío de Sevilla#Mañaneros7N https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/b6i3ebICGD — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 7, 2025

“Algunos de esos periódicos que ahora dan lecciones de periodismo no nos han llamado, ni siquiera para escuchar nuestra versión. Sí, han escuchado al SAS, pero no a nosotros. Nos han vilipendiado”, expresaba antes de dar paso a Suárez.

La liberada sindical entra de nuevo en directo, esta vez sin bata blanca con la que se le hubiera podido confundir con una sanitaria. Suárez se mostraba “incrédula” ante las informaciones.

Después de que Ruiz le preguntase si era “pinche de cocina”, Suárez confirmaba que había sido cocinera del hospital. “He sido personal del Virgen del Rocío desde hace más de 25 años. Mi primera plaza fue de cocinera, efectivamente, un grupo C1, un técnico especialista”, expresaba.

En la aclaración, Suárez ahora sí que corrigió al periodista. En su reacción a las informaciones, Ruiz había señalado que la liberada sindical era “responsable de admisiones en Traumatología”.

Sin embargo, el periodista volvió a equivocarse. “Te voy a corregir, simplemente soy una administrativa de Urgencias en Traumatología. Actualmente, llevo años liberada con la UGT para defender los derechos de los profesionales y de la salud pública”, concluía.

Javie Ruiz en 'Mañaneros 360'. RTVE

Aunque Ruiz reconocía que podía haber cometido un “error” al “hablar de los médicos” durante su intervención el pasado 22 de octubre, seguía señalando las informaciones publicadas contra su cobertura como “bulos”.

“Pero cocinera no eres. Tienes tu título, el nombramiento. Esta es la evidencia”, señalaba el presentador mostrando el documento en el que se acreditaba que Suárez era trabajadora del Virgen del Rocío, un dato que los medios que informaron del error no pusieron en tela de juicio.

“Quienes hoy están mintiendo y soltando el bulo de la cocinera y de la pinche de cocina, con un clasismo repugnante. ¿Crees que es una ofensiva para callarte a ti como hay una ofensiva para callar a las víctimas de la DANA?”, preguntaba Ruiz.

“Esto es una represalia contra mi persona y contra lo que represento, a UGT. Me atacan por denunciar públicamente las listas de espera que llevamos tiempo denunciando”, respondía Suárez.