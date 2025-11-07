Una feria, un culebrón familiar y una expulsión 'fake': así fue el estreno de 'Gran Hermano 20' en Telecinco

La vida en directo volvió este jueves, 6 de noviembre, a Telecinco. La nueva casa de Gran Hermano, ahora ubicada en Tres Cantos, abrió sus puertas para recibir a 20 concursantes oficiales. La vigésima edición del reality de los realities comenzó de la manera más surrealista: con una feria montada en los exteriores de Mediaset España.

Allí se encontraba Nagore Robles, con el mítico Payasín como aliado, dispuesta a elegir entre los finalistas del casting que se encontraban en la explanada.

Pero, ¿dónde se encontraba el gran maestro de ceremonias? Por primera vez, Jorge Javier Vázquez arrancó la experiencia desde la casa de GH 20, donde dio la bienvenida a tres participantes, charlando con ellos al más puro estilo El diario de Jorge.

Una casa que, por cierto, despertó reacciones de todo tipo. Desde televidentes que quedaron totalmente maravillados a otros que sostenían que ya no desprendía la sensación de hogar, sino que se asemejaba más a la Academia de Operación Triunfo.

Ya en las presentaciones, los espectadores pudieron adentrarse en las primeras tramas. Desirée y Rocío, dos amigas de Jerez de la Frontera (Cádiz), se mostraban emocionadas por vivir juntas la experiencia. Pero Vázquez pronto les dio un disgusto, porque solo una entraría.

Jorge Javier Vázquez, en la nueva casa de 'GH 20'. Mediaset España

Desirée se quedó en Tres Cantos, mientras que Rocío fue la desafortunada. En un principio. Y es que poco después, en plató, se le confirmó que sería participante y que el concurso quería hacerle pasar un mal trago gratuito.

Así, la audiencia fue conociendo poco a poco a los protagonistas del formato de Zeppelin TV: Aroa, Belén, Jonay, Mamadou, Aquilino... No le faltó al estreno de GH 20 hasta un abandono exprés por una enrevesada disputa entre dos hermanos.

Marcos se encontraba en plató, preparado para poner rumbo a la casa, cuando descubrió que su hermano Diego también sería concursante. Marcos se negó en rotundo a compartir la aventura con él, ya que habían tenido una discusión reciente por un negocio familiar y no se podían ni ver.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.