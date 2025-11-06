Así es el tráiler de 'Aída y vuelta': Paco León se distancia de la serie con una mezcla de realidad y ficción

La espera ha terminado: ya está disponible el tráiler de Aída y vuelta, la película que continúa el espíritu de la famosa serie de Mediaset. Comienza así la cuenta atrás para el esperado debut cinematográfico de los personajes más emblemáticos de la televisión española.

Dirigida por Paco León y escrita junto a Fer Pérez, la película llegará a los cines el 30 de enero de 2026, lo que la convertirá en uno de los primeros reclamos para la taquilla española en el año próximo. La película está distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia.

El tráiler mezcla realidad y ficción, y muestra tanto escenas íntimas como momentos detrás de las cámaras. Así, Carmen Machi se interpreta a sí misma, y le proponen continuar la serie Aída sin que ella esté físicamente. Según Paco León, se exploran aspectos complejos pero también divertidos del proceso de filmación.

En concreto, se hace mención a la renovación por una temporada 15 de la serie que, en realidad, solo tuvo 10. Carmen Machi lo quiere dejar y, por ello, le proponen que el personaje siga a través de deep fake, poniendo su cara y su voz a otra actriz. A esto se suma que Paco León también quiere abandonar la serie, cansado de ser Luisma.

Aída y vuelta es una coproducción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la colaboración de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video. Tras su paso por los cines, se podrá ver en Prime Video.

📢 Que se entere hasta el tato: ya está aquí el tráiler de #AidayVuelta



¡30 de enero solo en cines! pic.twitter.com/zS6rq6pw5Q — Mediaset España (@mediasetcom) November 6, 2025

Laura Fernández Espeso y Javier Méndez producen por parte de Globomedia, mientras que Ghislain Barrois y Álvaro Augustin lo hacen por Telecinco Cinema. El largometraje promete emoción, humor y nostalgia en el retorno al barrio de Esperanza Sur.

En el reparto principal figuran Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, entre otros. Más de 96 actores fueron elegidos, muchas gracias a un exitoso casting online realizado en Instagram.

Aída fue un fenómeno social, rompiendo récords de audiencia y dejando huella en la cultura popular española. Aída y vuelta explora tanto la ficción de la serie como la realidad de los actores, reflexionando sobre los límites del humor y la fama.