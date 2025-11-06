Sandra Barneda estalla en 'La isla de las tentaciones' tras ver a todas las parejas saltándose las normas: "No lo consiento más"

Apenas se han emitido tres entregas de La isla de las tentaciones 9, pero los espectadores de Telecinco ya han podido ver a Sandra Barneda realmente enfadada en varias ocasiones. A los concursantes les está costando más de la cuenta acatar las normas, por lo que la presentadora les dio un ultimátum en el programa de este miércoles, 5 de noviembre.

Sucedió durante la ceremonia de entrega de collares, la última vez que las parejas se veían antes de mudarse definitivamente a sus respectivas villas. Los participantes debían elegir con qué soltero querían tener una primera cita y despedirse de sus novios.

Lorenzo y Nieves mantenían una fuerte discusión, momento en el que el resto de duplas aprovechaba para acercarse y darse un último abrazo, aun estando prohibido por la organización. Algunas, hasta para lanzarse los reproches a la cara.

Sandra corrió hacia Juampi, que le espetó un duro "¿qué haces aquí?". Helena, la chica de Rodri, sollozaba: "Amor, lo estoy pasando muy mal. Llevo días sin comer, sin dormir, sin nada".

Claudia y Gilbert, una de las parejas que más problemas han tenido en estos primeros compases de programa, también se beneficiaban del descontrol que había en la ceremonia para sincerarse de cerca.

Sandra Barneda separa a Lorenzo y Nieves en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Fue entonces cuando Barneda se vio obligada a poner orden y advertirles claramente: si no cumplían las normas, su experiencia en República Dominicana se acabaría de manera inmediata. "Oye, por favor, ¿qué está pasando aquí?", preguntaba la presentadora, indignada.

"¡Claudia y Gilbert! Nieves, por favor, fuera de aquí. Os lo digo de verdad. Habéis decidido todos participar en La isla de las tentaciones. Conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado por segunda vez todos", avisaba la comunicadora catalana.

"Es absolutamente inadmisible. De verdad os lo digo, no lo vuelvo a consentir. No lo vuelvo a consentir una vez más. Quien rompa las normas, se va", amenazó Sandra, mientras cada concursante volvía a su sitio a regañadientes.

Primer abandono

Una pareja no ha podido soportar más el dolor de estar separada. Así lo ceba La isla de las tentaciones en el avance del siguiente episodio: "Esta misma noche, abandona de forma definitiva...".

La audiencia también notará que en las villas ya existen conexiones reales entre concursantes y tentadores. Habrá "más guarreo", como señala Almudena.

Helena y Albert Barranco, Claudia y Gerard Arias y Gilbert con una soltera harán saltar la luz de la tentación: "Se la pela todo el mundo ya". Será en la mañana, momento de arrepentimientos, cuando una pareja decida bajarse de la experiencia.