El recado de Nacho Abad a Irene Montero en 'En boca de todos': "Su marido me llamó tonto la última vez"

Este jueves, 6 de noviembre, Irene Montero ha intervenido en En boca de todos para denunciar que una campaña lanzada por la Comunidad de Madrid "se basa en la cultura de la violación". La iniciativa busca concienciar a los jóvenes sobre pornografía digital en las redes sociales.

"Es una campaña, una más del Partido Popular, que promueve la cultura de la violación y el terror sexual, situando en las mujeres la responsabilidad de las agresiones que sufren", ha asegurado la eurodiputada de Podemos en el programa de Cuatro.

"¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Que si te desnudas delante de ellos tienes la culpa de que te violen?", se preguntaba Montero, ya que el spot plantea cuestiones tan directas como "¿te desnudarías delante de ellos?", ilustrándolas con una imagen de un grupo de hombres.

La que fue ministra de Igualdad ha rogado "retirar" de inmediato esta campaña, antes de que Nacho Abad le empezase a debatir: "Respetando su opinión, no veo que se dirija a mujeres, veo que se dirige a todos. A los niños, a las personas gais...".

"Cuando a un niño menor de edad le engañan a través de las redes y manda una foto desnudo, está asumiendo un riesgo. Es una advertencia. El anuncio no está en femenino", ha remarcado el presentador del matinal de Mediaset.

Irene Montero y Nacho Abad, en 'En boca de todos'. Mediaset España

Montero seguía en sus trece: "Eso es igualmente cultura de la violación y terror sexual". Y Abad le ponía un ejemplo: "¿Usted tiene alarma en casa?". "Sí, por una cuestión de seguridad", respondía ella.

"Pues ahí lo tenemos. A mí me pareció una barbaridad lo que les hicieron a ustedes, usted y a su marido. Pero si usted tiene alarma no tiene que protegerse usted, tienen que ser las autoridades las que se preocupen de los ladrones", subrayó Nacho.

"Y no solo eso, Nacho. Si en mi casa hace un año hubo nazis y fascistas...", ha intentado decir Irene, pero Nacho le ha pedido "no desviar el tiro" de la conversación. "A mí quién me puso en el foco fueron medios de comunicación, que alentaban a hacer romerías en la puerta de mi casa"

En ese momento, Nacho Abad debía dar paso a la publicidad, por lo que ha emplazado a Irene Montero a esperar unos minutos para proseguir el debate. Pero antes el conductor aprovechaba la coyuntura para lanzarle un recado: "Por cierto, su marido me llamó tonto la última vez que nos vimos".

"Dígale que le aprecio y que cuando quiera puede pasar por aquí", le ha comentado Abad. Irene ha contestado: "Se lo puede decir usted. Yo no tengo por qué decírselo". "Co.., pues deme su teléfono y le llamo. Publicidad y volvemos", ha sentenciado el también presentador de Código 10.