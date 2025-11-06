Maniobra sorpresa de RTVE para contraatacar al estreno de 'GH 20': triplica la emisión de 'Cifras y letras' en La 2

RTVE sigue empeñada en competir contra las televisiones comerciales a toda costa. También con La 2. Este jueves, 6 de noviembre, la cadena pública ha sorprendido al anunciar triple emisión de Cifras y letras en el access prime time.

De forma puntual, la segunda cadena de la televisión pública emitirá dos entregas inéditas del concurso presentado por Aitor Albizua, además de la reposición que La 2 suele emitir como viene siendo habitual en las últimas semanas.

Por lo tanto, de acuerdo a la programación de RTVE, Cifras y letras ocupará una franja comprendida entre las 21:10 y las 22:40. A esa hora, el canal emitirá la película Voces de oro.

La parrilla de La 2 para este jueves, 6 de noviembre, queda así:

21:10: Cifras y letras (reposición)

21:40: Cifras y letras (estreno)

22:10: Cifras y letras (estreno)

22:40: El Cine de La 2: Voces de oro

Con esta maniobra, Cifras y letras se mete directamente en la batalla del access. Y lo hace en un día clave para Telecinco, pues estrena la vigésima edición de anónimos de Gran Hermano.

La cadena ha tirado la casa por la ventana preparando una gala en la que Jorge Javier Vázquez presentará desde la nueva casa, en Tres Cantos, y Nagore Robles desde las instalaciones de Mediaset en Fuencarral, donde se ha montado una feria, con la que el programa jugará para ir desvelando las identidades de los concursantes.

Hoy jornada triple de #CifrasyLetras desde las 21:10 ✨



🔹A las 21:40, dos entregas de estreno. pic.twitter.com/UhHYuLbgRe — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 6, 2025

Hay que recordar que, desde esta semana, y con el objetivo de relanzar las audiencias, Telecinco ha estrenado una nueva estrategia de programación al iniciar la oferta del horario estelar a las 21:45. Con esto, la cadena se adelantaba a los comienzos de El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

El programa de Antena 3, por cierto, recibirá como invitado a Juan del Val. El guionista y colaborador de El Hormiguero será entrevistado por su jefe tras haber ganado el Premio Planeta 2025 con su novela Vera, una historia de amor. Berto Romero visitará por su parte a Broncano.

En cuanto al prime time, más tarde de las 23:15 aproximadamente, Gran Hermano competirá contra una nueva entrega de Futuro imperfecto de Andreu Buenafuente; con los nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3; contra Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro, y la película El Protector, de Antonio Banderas, en laSexta.