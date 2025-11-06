Cifuentes, 'hasta el fin del mundo' con Alba Carrillo: "No tengo prejuicios ideológicos. Ni cuando era política, ni ahora"
BLUPER charla con la pareja del nuevo reality show de aventuras de La 1, que contará también con rostros como Rocío Carrasco o Yolanda Ramos.
Cristina Cifuentes y Alba Carrillo unen fuerzas y se van Hasta el fin del mundo. El nuevo reality show de aventuras de La 1, que recupera la esencia de Pekín Express —incluso a su presentadora, porque lo conduce Paula Vázquez—, no tiene fecha de estreno aún, pero promete y mucho.
Como desvelan en su entrevista con BLUPER, era la única pareja que no se conocía, más allá de alguna coincidencia puntual en platós. Una nunca ha escondido su inclinación a la izquierda. Y la otra fue presidenta de la Comunidad de Madrid con el PP. Ambas explican que los roces entre ellas se han dado por "cosas del día a día" y no por cuestiones ideológicas.
En su viaje a lo largo y ancho de América Latina, modelo y expolítica han realizado todo tipo de trabajos para conseguir dinero y seguir su aventura, al igual que han visto la parte menos amable de países como Bolivia o Colombia. Carrillo considera que el formato de Zeppelin TV concienciará sobre la inmigración, que haga "entender que mucha gente viene porque lo necesita".
Cifuentes y Carrillo también se mojan sobre la actual TVE, cuyas buenas audiencias se han puesto en duda por la medición que hace de estas Kantar Media. "Los audímetros también existían cuando otros tenían éxito. Igual es que están haciendo las cosas mal", asegura Alba, que durante años fue rostro habitual de Telecinco.
La colaboradora de formatos como El programa de Ana Rosa o Todo es mentira se muestra más prudente y afirma: "Desde que tengo uso de razón, siempre he visto que en TVE había polémica, estuviera quien estuviera. Es parte de la gestión de la televisión pública".
Alba, nos han chivado que tú controlabas el dinero que teníais.
Alba Carrillo: Íbamos organizándonos mucho. Al principio queríamos ahorrar de más.
Cristina Cifuentes: Lo que hacíamos era hacer solo una comida al día, buscar un hotel, si es que se puede llamar hotel, donde hubiera desayuno. Tienes que viajar con poco dinero y, aunque trabajas, necesitábamos controlar las cuentas.
¿En qué habéis trabajado?
A.C.: Hemos hecho camas, hemos sido reponedoras de supermercado, hemos vendido gorros, hemos recolectado café...
C. C.:Hemos pescado en el Caribe, hemos hecho helados en Ecuador, hemos limpiado en un museo etnográfico un dinosaurio.
Alba Carrillo: "No hemos hablado ni de política ni de Ana Rosa"
¿Os habéis llevado bien de verdad? ¿No habéis discutido de política?
A.C.: No, de política no hablamos. Ni de política ni de Ana Rosa.
C.C: Es completamente imposible, incluso para una persona como yo, que no se enfada nunca, no discutir en dos meses. Aquí todos se conocían y nosotras no. La primera noche ya dormíamos juntas, compartiendo el baño. Era complicado.
A.C.: Si ha habido algún rocecillo, ha sido por cosas del día a día. Sobre cosas personales, no.
¿Habéis decidido tomaros un descanso la una de la otra después de la aventura?
C.C.:Ahora estamos todos readaptándonos un poco a la vida. Hablamos un poco entre nosotros y nos damos cuenta de que estamos igual. No te apetece hablar con gente.
A.C.: ¡Cómo le he debido poner la cabeza!
C.C: En los puntos de encuentro, pensaba: 'Que Alba esté con gente de otra edad, que descanse un poco de mí'.
A. C.:También hay que romper ese tabú de la edad, se puede tener amigas de distintas edades. Nos hemos complementado. Hemos juntado nuestras virtudes y eso nos ha hecho poderosas. Y nos ha pasado de todo. Yo no sé cuál de las dos es gafe. Hasta un accidente de autobús. Imagínate el titular... ¿Repatriarnos a nosotras?
Decíais en la rueda de prensa que habéis visto mucha miseria en vuestro viaje.
C. C.: Desde Costa Rica hasta Argentina, que es por donde hemos viajado, hay una parte hasta llegar a Argentina que es la miseria en estado puro. Si sales de lo que son los circuitos normales de turismo, lo ves. Niños pidiendo en la calle, basura a lo largo de una carretera de 2.000 kilómetros, casas a medio hacer... Sabes que eso existe, pero hasta que no lo ves...
¿En qué sentido ha sido para vosotras esta experiencia una catarsis?
A. C.: Tres o cuatro días de volver, para celebrar el cumple de Lucas [su hijo], fuimos a un sitio de sushi y me sentí súper culpable. Me acordaba de todos esos niños que nos han pedido comida. Hemos visto la desgracia y no como turistas aventajadas. Nosotras estábamos mal, pero lo nuestro se pasaba.
C.C.: Es complicado desde el momento en que está permitida la mendicidad infantil. Aquí, si se ve a un niño pidiendo en la calle, actúan los servicios sociales y a los padres les abren un procedimiento. O les retiran la patria potestad o la tutela. Cuando un niño te pide comida, pues se la das, pero es constante y llega un punto que tienes que mirar a otro lado.
A. C.: Claro, nosotras no tenemos herramientas para pararlo, pero sí que es bueno que esto se vea. Que sea un toque de atención para entender que mucha gente viene porque lo necesita.
¿Creeis que vais a ser un ejemplo para esta sociedad que parece no ponerse de acuerdo en nada?
A. C.: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no somos tan opuestos. Las necesidades básicas, como humanos, nos acerca. Pero, claro, hay que querer, también por parte del sector político. Centrarnos en los que nos acerca. Cristina y yo nos escribimos mucho. El cariño no se borra. Somos muy familiares y eso nos ha unido mucho.
C. C.: Hablo por mí, pero yo nunca he tenido prejuicios ideológicos contra nadie. No los tenía ya cuando estaba en política, y ahora menos. Mis relaciones personales nunca han tenido que ver con la ideología de la persona. Puedes tener discrepancias con quien quieres mucho, pasa en todas las familias.
Alba Carrillo: "Los audímetros también estaban cuando otros tenían éxito. ¿Son malos cuando no me favorecen? Igual es que están haciendo las cosas mal"
TVE está en un gran momento de audiencias y por ello se ha puesto en duda la medición de las mismas por parte de Kantar Media.
A. C.: Particularmente, felicito a José Pablo López por su gestión. Soy parte de esta cadena, ahora vuelvo a D Corazón. A la gente que ahora pone en tela de juicio la manera de medir las audiencias les quiero decir que los audímetros también estaban cuando otros tenían éxito. ¿Son malos cuando no me favorecen? Igual es que están haciendo las cosas mal. O a lo mejor es que es tiempo de jubilarse, ¿no? Igual no te quieren ya...
C. C: Desde que tengo uso de razón, siempre he visto que en TVE había polémica, estuviera quien estuviera. Siempre hay críticas. Forma parte la gestión de una televisión pública. Como española que paga impuestos, me alegro de que la televisión pública tenga audiencia. Ojalá Hasta el fin del mundo tenga mucha audiencia.
Cristina, en su momento se rumoreó tu fichaje por Supervivientes. ¿Te atreverías a ir?
C.C.: Estoy participando en televisión como comentarista, como analista política, y alguna vez he hecho algún programa, como MasterChef Celebrity o Traitors. No me veo como concursante de realities. Y, en concreto, sobre Supervivientes, pues es que ya soy una superviviente, lo he demostrado en muchos sentidos.
A.C.: Ella ya ha hecho los más punteros en la cadena que está de moda. No va a retroceder. Ni para coger impulso.