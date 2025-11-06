Carlos Alba, en urgencias tras su paso por 'Supervivientes: All Stars': "Seguramente me tendrán que abrir"

Carlos Alba, quien acaba de finalizar su aventura en Supervivientes All Stars, ha tenido que acudir de urgencia al hospital tras sufrir una inesperada complicación de salud. El chef sevillano, que llegó a ser colaborador de Ni que fuéramos Shh, ha compartido con sus seguidores los detalles de su visita a urgencias.

El también exparticipante de MasterChef relató que un incidente doméstico le obligó a buscar atención médica. Según ha explicado en sus redes sociales, una picadura de araña le ha provocado una fuerte inflamación en el brazo que podría requerir intervención quirúrgica. "Seguramente me tendrán que abrir para sacarme la infección", posteó con resignación.

Entre el dolor y el desconcierto, Alba mantuvo su característico sentido del humor. "Joder, manda pelotas", expresó en sus historias de Instagram, acompañando las palabras con imágenes desde el hospital. El chef intentó tomarse la situación con filosofía, bromeando con la ironía de haber pasado semanas en Honduras sin sufrir apenas picaduras.

"Me he tirado dos meses en los Cayos Cochinos y no me picó ni un mosquito. Decían que era por mi sangre, que los insectos no se me acercaban. Y llego a Sevilla y me pica una araña", relató con cierta incredulidad. El exsuperviviente aseguró que el dolor era intenso: “Tengo el brazo que soy Popeye”.

Los médicos le administrarán tratamiento ambulatorio a base de antibióticos y corticoides para combatir la infección. Sin embargo, el propio Alba reconoció que su evolución no estaba siendo favorable y que los especialistas no descartan tener que intervenir quirúrgicamente si el dolor no remite.

Carlos Alba en 'Supervivientes'.

"Es una pasada lo que tengo en el brazo. Nunca he visto nada igual", aseguró visiblemente sorprendido por la reacción causada por la mordedura. El andaluz, que había pasado unos días en Madrid tras volver de Honduras, regresó recientemente a Sevilla, donde se produjo el incidente.

Tras recibir atención médica, Carlos no ofreció más detalles sobre su estado. No obstante, aprovechó para cerrar el episodio con humor: “Al final podría haberme quedado en Honduras”. Con este comentario, el concursante reconocía la inesperada paradoja de haber salido ileso del reality, en el que en esta ocasión duró 49 días, para terminar en urgencias a su regreso a casa.

El cocinero continúa recuperándose mientras espera conocer si finalmente tendrá que pasar por quirófano para eliminar por completo la infección derivada de la picadura.