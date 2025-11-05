Sergio Dalma saca su lado más bromista en ‘El Hormiguero’: “Tuve una época de hacer muchos calvos”

Pablo Motos sacó a relucir la faceta más bromista del cantante Sergio Dalma este miércoles en El Hormiguero. El artista catalán, viejo conocido del formato, tiene nuevo disco, Ritorno a Via Dalma, a la venta el próximo 14 de noviembre, y para promocionarlo dio una entrevista en la que acabó contando las trastadas que ha hecho a su círculo más íntimo.

En un momento dado, Pablo Motos le dijo: “eres un tío bromista”, y Dalma recogió el guante, admitiéndolo: “Tuve una época de hacer muchos calvos”. “Te pega cero”, le apuntó una hormiga, mientras el invitado asentía.

“Estaban acostumbrados los músicos. Ahora ya no”, reconoció el que fuese representante de España en Eurovisión, sobre su broma de enseñar el trasero. En ese sentido, contó que lo ha mostrado por la ventanilla del coche, y que incluso tiene una foto haciendo un calvo con varios amigos más, tras una comida en Argentina.

“Mañana ya veo, Sergio Dalma, el rey de los calvos”, decía con humor el cantante. Sus bromas no quedan ahí: es capaz de meterles cuscurros de pan en los zapatos a los músicos cuando tienen prisa, o darles de comer alimento para mascotas.

“Una vez compré Whiskas, comida de gato. Unté unas tostadillas en el catering, tomamos un vinito y dije que qué pinta tenían las tostadas y cogí una. Y uno picó”, reconoció Dalma, que fue él mismo quien le dijo al músico lo que había comido.

Sergio Dalma en 'El Hormiguero'.

Otra de las formas que tiene de tomar el pelo a sus amigos es, cuando está montado en el coche, fingir un golpe o un arañazo. “Ya saben que soy un poco cabrón”, apuntaba sobre sí mismo y, a la vez, dejaba claro que él tenía mucha correa y que acepta muy bien las bromas.

Sobre el nuevo trabajo, Sergio Dalma contó que, tras dos discos inéditos, su equipo y él decidieron darle una continuidad a su disco Via Dalma, que salió hace 15 años. “Dirán: qué pesado con las canciones italianas”, contaba con humor.

Así, ofrece un nuevo álbum “más atrevido”, donde canta temas de Franco Batiatto, Rumore de Raffaella Carrá, Parole, parole de Mina o Entre tú y mil mares, de Laura Pausini, que es el single. Y, al hablar de la italiana, aprovechó para mandarle un beso y devolverle el cariño que ella le manifestó en su reciente entrevista en ese mismo programa.