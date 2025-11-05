El sarcástico nuevo monólogo de Marc Giró en TVE: "Desde que soy facha, no hace ninguna falta que sea mariquita ya"

Marc Giró en el monólogo dedicado a los "fachas" del 'Late Xou' emitido este martes, 4 de noviembre.

Marc Giró ha vuelto a confirmarse como rostro fuerte de TVE. Su programa, Late Xou, continúa siendo una de las ofertas más competitivas que tiene La 1 en su prime time, y este martes, estuvo a solo dos décimas de liderar la noche.

El formato marcó un 11,9% de cuota frente al 12,1% que hizo la vuelta de La que se avecina a Telecinco, con la emisión en abierto de la temporada número 14.

El Late Xou tuvo a Pablo Alborán y Aitana Sánchez Gijón, actores de la serie de Netflix Respira. Además, Giró se reencontró con Candela Peña.

Pero, más allá de las entrevistas, Marc Giró ha vuelto a hacerse viral en redes por su monólogo inicial, repleto de sarcasmo e ironía. "Yo les quería comentar que, después de darle muchas vueltas, porque era una cosa que a mí me rondaba por la cabeza desde hace tiempo, he decidido hacerme facha".

"Facha, pero facha, facha", insistía. "He sido tan de izquierdas, estaba tan preocupado por el bien común que ya estaba en plan marxista total. Y había que ponerle freno a todo esto".

#LateXou



🤷🏻‍♀️ Pues nada, que parece ser que esta semana se nos ha hecho facha Marc Giró... pic.twitter.com/FVIkjORr5A — Late Xou con Marc Giró 🕺🏼✨ (@LateXou_rtve) November 4, 2025

"Tanta gente a nivel mundial no puede estar equivocada, si todo el mundo ya lo ve así, he dicho 'pues chico, igual el que está equivocado soy yo", reflexionaba el showman agregando: "No hay que ser vanidoso. Yo no quiero ser el rarito, bastante lo he sido ya. Hay que ser humilde y reconocer cuando uno se equivoca".

A continuación, el catalán procedió a enumerar las "ventajas" de ser "facha": "Ahorra tiempo y dinero porque no hace falta que vayas a votar más, que no es para nada sostenible. La democracia está deforestando el Amazonas de tanto sobre, tanta propaganda que nos mandan a casa".

"Se eliminan trámites de burocracia, papel que te ahorras", prosiguió Marc. "Desde que soy facha no hace ninguna falta que sea mariquita ya. El peso que me he quitado de encima, una cosa que me ha llevado muchísimo tiempo con resultados que no siempre han sido los deseados".

"He perdido muchísimo tiempo siendo maricón", apostilló desatando las risas del público en plató.

#LateXou



Pues la cosa es que tienen más razón que un santo @LCabareteras: Facha, el musical, es una bazofia (pero a ver quién consigue sacarte la canción la cabeza una vez que la has escuchado 🤪) pic.twitter.com/7BruIH1gqb — Late Xou con Marc Giró 🕺🏼✨ (@LateXou_rtve) November 4, 2025

"Cuando eres facha, eres facha y nada más. No hace falta que te comas más la olla, se te quitan cantidad de preocupaciones: el reciclaje, el veganismo, el animalismo, Palestina, Ucrania, Yemen, Somalia, los cuidados, hacer la declaración de la renta, cruzar en verde, el Sáhara, todo el rollo de la Guerra Civil, la descolonización, lo del consentimiento, lo de la profilaxis, la responsabilidad afectiva...".

"A partir de ahora ya no estás obligada a tener una amiga negra, china, lesbiana, fluida, trans, sudamericana. Ahora puedes decir sudaca. Te sientes libre y desarrollas la imaginación a tus anchas", aseguraba.

"Eliges tu propia aventura porque la verdad ya nunca más estropeará esa buena historia salida de esta cabecita loca que tienes. Si quieres que la tierra sea plana, pues adelante", finalizó dando la nota al convertirse en una "estrella de musical" en un número que sirvió para dar comienzo al programa.