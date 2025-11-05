Ruth Lorenzo, sin filtros sobre sus trastornos alimenticios: "Lo que lo detonan son traumas infantiles"

La cantante y compositora murciana Ruth Lorenzo acudió este martes al programa Y ahora Sonsoles, donde mantuvo una conversación íntima y sin reservas con Sonsoles Ónega que dejó momentos de enorme sinceridad emocional. Durante la entrevista, emitida en Antena 3, la artista habló de su trayectoria profesional, de sus inicios en el X Factor británico y de su actual etapa personal y artística.

Pero fue al abordar su historia con los trastornos alimenticios cuando la conversación alcanzó uno de sus momentos más conmovedores. La representante de España en Eurovisión 2014 reconoció abiertamente haber sufrido anorexia y bulimia desde muy temprana edad. “Sufrí anorexia y bulimia desde los nueve años hasta los quince, sin que nadie a mi alrededor lo notara”, explicó ante la presentadora.

La artista, que también ha hecho sus pinitos de presentadora, relató que esos trastornos tuvieron su origen en experiencias de su infancia. “Lo que lo detona son traumas infantiles. Cuando eres niño y estás pasando por ese mundo adulto que no sabes comprender, cuando te bombardean con imágenes de este mundo tan cruel que hemos construido, genera un choque muy grande”, reflexionó.

Durante la charla, Sonsoles Ónega quiso profundizar en el momento en que la cantante tomó verdadera conciencia de su situación. Ruth respondió que el proceso fue largo y doloroso: “Es una espiral de muchos años hasta que te das cuenta de la realidad. Siempre sabes que hay un problema, pero intentas evitar ponerle nombre”.

A lo largo de su carrera, Ruth Lorenzo nunca ocultó la huella que sus problemas de salud mental dejaron en ella. Al contrario, convirtió su testimonio en una herramienta de visibilización. “Me gusta hablar de ello, creo que es importante porque alguien que me ayudó a mí fue Espido Freire. La vi en un programa cuando tenía 16 años y, al escucharla, entendí que no estaba sola. A partir de ahí, empecé a querer entender qué me ocurría”, recordó emocionada.

Ruth Lorenzo en 'Y ahora, Sonsoles'.

“No fue hasta los treinta y pico cuando pude decir que estaba bien”, expresaría también. En la actualidad, la artista dedica parte de su tiempo a acompañar y orientar a jóvenes que atraviesan por trastornos de conducta alimentaria (TCA). "Ahora doy charlas para jóvenes, y no sólo hay mujeres, hay muchos hombres también. Lo que siempre les digo es que no piensen que no van a salir, porque siempre hay una salida", afirmó.

Lorenzo subrayó la necesidad de apostar por una educación emocional más abierta: "Es muy importante darle visibilidad a nuestra salud mental. Me encanta la gente joven de hoy porque todos van a terapia y comparten sus inquietudes. Los millennials, en cambio, hemos sufrido más ese silencio".

Con su sinceridad y naturalidad, Ruth Lorenzo volvió a demostrar que detrás de su potente voz y su energía en el escenario hay una mujer que no teme mostrarse vulnerable. Su testimonio no solo visibiliza una realidad que afecta a miles de personas, sino que también reivindica la importancia de romper los tabúes que aún rodean la salud mental.