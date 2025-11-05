Adiós al humor en 'Malas lenguas': varios despidos marcan la nueva etapa del programa de Jesús Cintora

Malas lenguas ha arrancado esta semana una nueva etapa en TVE. El programa presentado por Jesús Cintora abandona por completo el humor para centrarse en los contenidos políticos, algo que ya era bastante evidente en las últimas entregas.

Y es que el formato producido por Big Bang Media junto a La Osa y El Terrat ha despedido casi a la totalidad del equipo de guionistas de humor.

Cuatro de los seis profesionales que integraban el área de comedia, más un quinto miembro que se encargaba de la manipulación de los Teletrapos, han dicho adiós al formato que se emite en las tardes de La 1 y en La 2, tal y como avanzó Vertele.

La única 'superviviente' a esta revolución es Raquel Hervás. La cómica seguirá haciendo pequeñas intervenciones en clave de humor.

Su continuidad en Malas lenguas es clave, pues de esta forma, el formato puede seguir considerándose un "magacín de entretenimiento" y, por lo tanto, conservarlo como una producción externa.

De haber haber eliminado el humor por completo, el programa hubiera pasado a considerarse como informativo, lo que hubiera llevado a tener que depender del personal interno de RTVE, tal y como establece el Estatuto de la Corporación.

Cuando RTVE presentó Malas lenguas a inicios de abril, se dijo que el formato tendría el "compromiso diario del rigor periodístico, la verificación y el entretenimiento", remarcando en que también habría un "espacio para el humor".

Jesús Cintora con el Teletrapo de Donald Trump en una entrega de 'Malas lenguas'.

"Estamos en un momento en el que parece que se persigue a los humoristas. Por ello, es importante que también tengan su espacio. Su labor es hacer comedia y es fundamental, dado que parece que nadie quiere arriesgarse a hacer humor", decía Jesús Cintora por entonces.

Assari Bibang, Ignatius Farray, Esther Gimeno, Marina Lobo, Alicia Lobo, Miguel Charisteas, Héctor de Miguel 'Quequé' y la propia Raquel Hervás formaban la nómina de cómicos de Malas lenguas.

Polémica en 'Malas lenguas'

Los Teletrapos, como se decía en líneas más arriba, tampoco seguirán acompañando a los espectadores de Malas lenguas. Eran unos muñecos de trapo que recuperaban el espíritu de los míticos Guiñoles de Canal+ que satirizaban a diferentes políticos y periodistas.

Lo cierto es que Malas lenguas se ha consolidado en TVE. El programa de Cintora se emite en La 2, de 17:45 a 19:15, y se suele mover en torno al 7%-8% de share.

Luego salta a La 1, tras La Promesa, de 19:35 a 20:30, y es aquí donde está marcando sus mejores cifras, por encima del doble dígito (11%-12%).

Pese a las buenas audiencias, Malas lenguas no ha estado exento de polémica, después de que el sindicato de RTVE Unión Sindical Obrera (USO) denunciara "machismo y falta de neutralidad" en el programa.