María del Monte, ante la pregunta de cuánto dinero tiene en ‘La Revuelta’: “Tenía más, pero con el que tengo es bastante”

La cantante María del Monte visitó La Revuelta este martes. Y, a diferencia de otros invitados que acuden con algún disco o película bajo el brazo, ella reconoció que se pasaba por allí por gusto, sencillamente para charlar un rato con David Broncano, “a pasármelo bien contigo”.

“No me he tirado del tobogán porque este pantalón resbala”, decía al poco de llegar al plató. Entre otras cosas, la polifacética artista relató que se llama María del Monte como nombre de pila, pues la patrona del pueblo de su madre es Nuestra Señora del Monte.

Una de las preguntas más particulares que realizó el presentador es si María había probado alguna vez la ayahuasca. “Yo soy más de tila”, puntualizó la sevillana, que con mucha sinceridad reconoció que “no he probado nada de alucinógeno por si me gusta”, y que a su edad no lo va a hacer “con el jamón dado la vuelta”.

David le preguntó si tampoco probó nada “de muchacha”. “A lo que me he dedicado ha sido a trabajar, me lo he pasado bien, una profesión que me encanta”, reconocía la invitada. Y añadió que su comienzo profesional fue “sin querer, porque las cosas a mi vida han llegado por casualidades, no porque haya perseguido nada”.

Tras esto, recordaron el paso de María por el programa Gente joven, un talent show de RTVE que ganó en 1982. “¡La Aitana de los 80!”, exclamó David Broncano ante esto. La invitada describió el gran trofeo que ganó, “un pirulí así de grande, que lo conservo”.

Otro de los puntos que se tocaron en la charla fue la faceta de María como presentadora, en programas como La tarde con María, donde se vivió el famoso momento viral de “y modaba”. “La gente empezó a reírse. Se enroscó la mujer, un poquito”, recordó al respecto.

“La azafata le quiere quitar el micro, y ella se niega”, señalaba David sobre el conocido vídeo. “Pasan cosas muy bonitas cuando se trata con la gente”, le aseguró entonces la intérprete de Cántame, quien narró otras anécdotas vividas en aquel magacín.

Como es habitual, el programa terminó con las preguntas clásicas. La primera fue la del dinero en el banco. David Broncano calculaba que sería mucho, porque han sido “muchos años de trayectoria y mucho éxito”. Y puso sobre la mesa que con su primer disco recibió 20 discos de platino, a lo que se sumarían las giras o la televisión.

“Yo he sido siempre una persona ni cara, ni barata”, señalaba María. David Broncano no entendía esa sentencia, y ella le invitó a interpretarlo como quisiera. “Sabes qué ocurre. Cuando tienes tus comienzos, y al principio los contratos que se firman son irrisorios”, explicó a continuación.

Así, reconoció que con la juventud “eres capaz de firmar lo que sea, porque tu ilusión es sacar un disco”. “Yo, desde luego, con lo que menos he ganado es la venta de los discos. He ganado hartándome de sudar en un escenario”, añadiría.

“Te llegaba poco”, apuntaba David. “Poco no, poquísimo”, le corregía la invitada, a la que, de nuevo, le pidieron un dato. “Pa’ qué”, exclamó María del Monte. “La gente quiere saber...”, le deslizaba el invitado. “Simplemente, te voy a decir una cosa. Tenía más, pero con el que tengo, tengo bastante”, terminó reconociendo la cantante.

“Yo no soy de guardar mucho dinero, David”, siguió explicando María del Monte, que puso énfasis en que cuando uno se muere se lleva las vivencias, y no el dinero.

Por otro lado, María se negó a contestar la pregunta de las relaciones íntimas. “No te voy a contar nada. No quiero crearte una depresión, no vengo a crearte a ti una frustración”, fue su salida. David le pedía, al menos, un número de puntos. “No te voy a puntuar nada. Hay cosas que no se cuentan, por muy de moda que estés”, terminó por decirle la colaboradora de Y ahora, Sonsoles.