El nuevo reencuentro de Sandra Barneda y Nagore Robles frente a las cámaras: "Hay imágenes para ti"

Esta es una gran semana de estrenos para Telecinco. Tras el cierre de la segunda edición de Supervivientes: All Stars, este domingo tuvo lugar el debate final, en el que los concursantes resolverían sus cuentas pendientes. Eso sí, el programa también sirvió para recordar todas las novedades que llegan a la parrilla de la cadena a partir de este lunes.

"Mañana, a las 21:45 horas, se estrena La isla de las tentaciones", anunciaba Sandra Barneda, recordando que habrá triple ración del formato de Cuarzo Producciones. A la emisión principal del lunes, se suman dos access prime time del reality, el martes y el miércoles.

Y, sin más dilación, daba paso a Nagore Robles para que adelantase noticias de Gran Hermano 20, que arranca el próximo jueves, 6 de noviembre. Antes, el miércoles, Uno de GH 20 elegirá al segundo concursante oficial. El primero fue desvelado en la presentación del formato. Su nombre es Mamadou y es trabajador de Renfe.

"Esta semana no solo estrenamos GH 20, cuidado. El miércoles termina Uno de GH 20 en Mediaset Infinity", confirmó Robles, destacando las enormes dimensiones de la nueva casa. Después de 24 años, la estancia se traslada de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos.

"Escúchame, la casa más grande de Gran Hermano del mundo. Ojo, no de España. ¡Del mundo!", remarcó la comunicadora vasca. "Qué grandes somos los españoles", bromeó Barneda. En ese punto, Nagore reveló que copresentaría la gala del jueves con Jorge Javier Vázquez.

Nagore Robles y Sandra Barneda. Mediaset España

"¡Qué bien! Felicidades", aplaudió Sandra ante la buena noticia para su expareja, y prosiguió: "Nagore, hay imágenes para ti". Acto seguido, Telecinco emitió un vídeo de exconcursantes del reality inspeccionando la nueva casa.

Cabe recordar que Nagore Robles también será la encargada de conducir los viernes la tira de diaria de GH que el canal ofrecerá a las 20:15 horas, compitiendo contra Pasapalabra. De lunes a jueves, Jorge Javier será el maestro de ceremonias.

La confesión de Iván González

Como se decía unas líneas más arriba, los robinsones de Supervivientes: All Stars ajustaron cuentas en el último debate de la temporada. Especialmente, dos de los que han tenido más tiranteces, Gloria Camila Ortega e Iván González.

El gaditano echó en cara a su compañera que contase intimidades en su entrevista en ¡De Viernes!, acusándola de decir "mentiras" en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona. "[Gloria Camila] no cuenta la verdad ni al médico", aseguró.

"Te quiero recordar una cosa. En una borrachera de comida, le contaste a dos personas [Noel Bayarri y Jessica Bueno] que dejaste a tu novio tirado en la discoteca para venirte a casita conmigo", señaló González, mientras Ortega negaba tener pareja en ese momento y el andaluz insistía en que el programa quería "blanquear" la imagen de la hermana de Rocío Carrasco.