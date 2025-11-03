Jorge Javier, sobre si TVE está más politizada que nunca: "Han encontrado a un espectador que estaba huérfano"

Televisión Española está en un momento dulce en audiencias. Solo hay que echar un vistazo a los datos de octubre para comprobar que la pública ha encontrado su gran baza en la siempre tensa actualidad política y que lo está aprovechando al máximo, tanto en la mañana como en la tarde.

En la rueda de prensa de balance de Supervivientes: All Stars, tras la victoria de Rubén Torres, BLUPER ha aprovechado para preguntar a Jorge Javier Vázquez por la espectacular subida de La 1. En parte, gracias formatos como La hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano y Malas lenguas. "Entiendo que sigan apostando por ese camino, si les va bien", destaca, confesándose un consumidor de programas de actualidad en general.

Y ante la cuestión de que muchos piensen que esta subida (un 12,3%, su mejor octubre de los últimos 14 años) tiene que ver con la afinidad de RTVE al Gobierno de Pedro Sánchez, el presentador de Telecinco lo tiene claro: "Creo que TVE ha conseguido encontrar a un espectador que estaba huérfano que no encontraba acomodo en otro tipo de televisiones. Lo han hecho muy bien y hay que aplaudirlos".

"Ellos lo han hecho muy bien y ahí hay que aplaudirles", ha reconocido Vázquez, cuya posición ideológica nunca ha ocultado: "Mi voto sigue siendo para el Partido Socialista Obrero Español. Si se presenta Pedro Sánchez, será para Pedro Sánchez".

"Me gusta tener un Gobierno progresista y, sobre todo, me produce hasta miedo pensar en tener un Gobierno de PP y Vox, tal y como están las últimas encuestas", ha expuesto el rostro estrella de Mediaset.

"Mi voto sigue siendo para el PSOE y Pedro Sánchez"

La pregunta ha dado pie al papel que tienen más televisiones públicas, en este caso autonómicas, en la sociedad. "Que en À Punt pongan una corrida de toros de 1997 el día que hay una manifestación... ¿Qué queremos? ¿Una sociedad como esa? ¿Queremos volver a esa época?".

"Lo último que querían hacer en Valencia era poner una asignatura de caza en los colegios. A lo mejor la sociedad quiere volver ahí, no sé. A mí me produce rechazo. Creo que estamos en otras. Tenemos que valorar cómo vivimos ahora, con qué libertades y lo que está en peligro", añade.

Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360'. RTVE

El 'All Stars', al equipo "titular"

Sobre esta segunda edición All Stars de Supervivientes, Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset, ha expuesto que el programa ha pasado a ser un formato "titular" en la parrilla de Telecinco.

Cabe recordar que la anterior edición fue una especie de extensión de Supervivientes 2024 y que incluso duró menos semanas, al programarse en verano. "Hacen fácil lo imposible", ha aplaudido Jorge Javier, sobre Laura Madrueño y el resto del equipo que ha soportado los temporales más duros en Honduras.

Rubén Torres, ganador de 'Supervivientes: All Stars 2'. Mediaset España

Carullo, por otra parte, ha dejado abierta la puerta para una tercera edición de Supervivientes: All Stars. Está por ver en qué época del año se grabará, ya que el hecho de que la presente haya sido entre septiembre y octubre ha complicado las cosas a todos los niveles.

La audiencia de Telecinco ha acogido bien la edición. Supervivientes: All Stars ha promediado un 17,5% de cuota de pantalla, 1.029.000 de espectadores. Las galas de los jueves han arrasado en su franja de emisión, 7 puntos por encima de la segunda opción.