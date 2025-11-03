'Gran Hermano 20' y 'La isla de las tentaciones', al rescate de Telecinco: artillería pesada para relanzar sus datos de audiencia

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'GH 20', y Sandra Barneda, de 'La isla de las tentaciones', en un montaje de BLUPER.

Telecinco saca toda su artillería pesada para intentar frenar su sangría de audiencia en el tramo final de 2025. La cadena de Mediaset sigue en mínimos, tras firmar su peor octubre de la historia (9,4%), repitiendo el tercer puesto, y muy lejos de la pelea entre Antena 3 y La 1.

Tan solo la edición de leyendas de Supervivientes ha dado motivos de alegría al canal, si bien no ha evitado un nuevo descalabro en el prime time (8,9%). Y ojo, porque Telecinco lleva cuatro meses consecutivos sin traspasar la psicológica barrera del doble dígito.

El grupo ha apostado por hacer coincidir en la programación dos de sus formatos estrella: La isla de las tentaciones y Gran Hermano. Los programas que presentan Sandra Barneda y Jorge Javier Vázquez monopolizarán prácticamente la parrilla de lunes a domingo.

Por una parte, Telecinco ha optado por ofrecer tres noches consecutivas de La isla de las tentaciones. La entrega principal irá los lunes, mientras que los martes y los miércoles, entrará en la batalla del access.

Así lo explicó Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset: "Es una manera diferente de ofrecerlo, porque hemos visto que los espectadores consumen La isla de las tentaciones como una serie".

El jueves se estrenará la vigésima edición de anónimos de Gran Hermano. El gran aliciente será conocer la nueva casa, que estará ubicada en Tres Cantos. Jorge Javier se encargará de pilotar las galas semanales de los jueves, mientras que Ion Aramendi capitaneará los debates dominicales.

La apuesta por GH, no obstante, se redobla. Y es que Telecinco ofrecerá GH. La Vida en directo, una tira diaria del formato de Zeppelin, que estará presentada por Jorge Javier y rivalizará directamente contra Pasapalabra.

"Es un producto muy alternativo y competitivo en ese horario", razonaba Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset.

El plan es similar al que se seguirá con las Tentaciones: "Se trata de, a modo culebrón, ir informando de lo que va pasando en la casa. Y no será un mero resumen dando paso a vídeos, sino que haremos conexiones en directo con los concursantes".

Adelanto del prime time

Por otra parte, estos estrenos van unidos a otro gran cambio. Tanto La isla de las tentaciones como GH 20 arrancarán sus emisiones a las 21:45, 15 minutos antes de lo que venía siendo habitual.

De esta forma, Telecinco intentará competir contra Pablo Motos y David Broncano en el access. Ya lo hizo en la edición anterior gracias, en parte, al 'efecto Montoya'.

Imagen de 'La isla de las tentaciones 9'. Telecinco

Así, por ejemplo, los martes Telecinco emitirá primero las Tentaciones (21:45) y La que se avecina (la cadena estrena en abierto los capítulos de la temporada 14) irá no antes de las 23:00.

Y lo mismo ocurrirá con la oferta del prime time del miércoles, La agencia.

Cambios en el informativo

Las novedades también llegan al informativo del horario estelar, que no termina de despegar. Carlos Franganillo cerró octubre en tercer puesto (7,7%).

La brecha con el Telediario de Pepa Bueno se ha abierto más que nunca (13%), mientras que las noticias de Vicente Vallés en Antena 3 continúan inalcanzables (18,8%).

Ángeles Blanco en una imagen de archivo en 'Informativos Telecinco'.

La solución de Telecinco ha pasado por poner a Ángeles Blanco junto a Franganillo -ella competirá contra su marido-, y atrasar a Agárrate al sillón en la tarde con la llegada de la tira diaria de GH. Estos cambios, eso sí, llegarían la próxima semana.