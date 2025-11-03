Clara (22), psicóloga, en ‘First Dates’: “El sexo no me atrae, me parece incómodo y desagradable”

Clara tiene 22 años, acaba de terminar la carrera de Psicología, y ha llegado este lunes a First Dates desde Huesca. Cuenta en su presentación que quiere tatuarse “muchas cosas, y a la vez, no me quiero tatuar nada”, y que va a esperar hasta los 25 para decidir si se hace algo con tinta en la piel.

“Es entonces cuando se desarrolla el lóbulo frontal”, explicaba en el restaurante de Cuatro, al que ha ido para buscar el amor. En su encuentro con Carlos Sobera, la soltera detalló que en la actualidad busca trabajo, y que espera hacer un máster en el futuro.

El presentador vasco le invitó a presentarse con cuatro palabras: “Enérgica, pasional, maja y friki”, respondió Clara, que es una amante de los videojuegos, del anime, y del croché. Tanto es así que llevó una rosa de ganchillo, hecha por ella, para su cita.

Busca una persona que piense como ella, y que tengan gustos parecidos. “Odio el capitalismo, odio el patriarcado”, apuntaba, y así, esperaba que a su cita “la política no se la pele”, pues aunque no es “muy activista”, sí necesita que a la otra persona “le importe el mundo”.

Su cita venía desde Granada. Se trataba de Carmen, también conocida como Anacardo en su faceta artística. Una joven que estudió diseño de videojuegos y que es ilustradora, aunque trabaja en la actualidad en una tienda de recuerdos.

Clara y Anacardo en 'First Dates'.

La conexión entre ambas fue instantánea. A Anacardo le encantó la flor que le habían regalado, y a Clara le gustaron los tatuajes de la otra soltera. Ambas además se echaron cumplidos por la ropa y el maquillaje que llevaban.

En ese sentido, Anacardo destacó que a ella le encanta maquillarse, porque “no quiero ser invisible”, y no entiende “ese retroceso” de ir con la cara limpia.

Durante la cena, ambas hablaron de su orientación sexual. Anacardo es bisexual, y Clara, lesbiana. Pero la aragonesa quiso hacer una pausa para explicar datos importantes: “No me interesa la monogamia y soy asexual”.

En el confesionario, la psicóloga explicó: “A mí el sexo no me gusta, no me atrae. Me parece incómodo y desagradable”. Cree que podría interesarle en un momento dado, aunque “tendría que probarlo y ver mis límites”.

“Lo que menos me interesa es contacto genital, porque me parece lo más desagradable”, diría también. Por ello, se catalogó a sí misma como una “sex repulsed”. Pero esto no importó a Anacardo, que ya había estado con personas asexuales anteriormente.

Ambas coincidieron en que no querían tener hijos, pero sí mascota, y coincidieron en temas como el feminismo. Todo fluía y, como era de esperar, las dos decidieron que querían seguir conociéndose en una segunda cita.