Lydia Lozano se rompe al hablar de la operación de su marido: "La bacteria se comió una válvula de su corazón"

Lydia Lozano está viviendo uno de los momentos más angustiosos de su vida. La periodista ha reaparecido en De viernes, donde ha relatado el delicado estado de salud de su marido, Charly. “Una bacteria se comió una válvula [coronaria]”, revelaba, señalando que le han tenido que “operar del corazón”.

La colaboradora aparecía visiblemente emocionada tras estar ausente la semana pasada. Lozano ha actualizado a sus compañeros y al público el estado de salud en el que se encuentra su esposo, quien sigue encontrándose hospitalizado.

La situación de Charly se ha agravado, dado que fue ingresado de urgencias por una grave infección que ha desembocado en una operación de corazón tras ser intervenido quirúrgicamente por una dolencia en la espalda.

“La bacteria se comió una válvula. Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho”, ha confesado la panelista entre lágrimas.

Lozano ha querido sincerarse sobre cómo vivió el momento en el que tuvo que ausentarse del formato tras empeorar la situación de su marido.

Lydia Lozano en 'De viernes'.

“Cuando yo os dije el viernes pasado [24 de octubre] que no podía venir es porque a Charly le operaban del corazón”, confesaba. Además, ha detallado el procedimiento médico al que fue sometido su marido.

“Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido”, detallaba.

Arropada por sus compañeros, Lydia Lozano se encuentra viviendo uno de los momentos más duros de su vida. De hecho, se han visto imágenes de la comunicadora completamente “devastada en la calle”.

Lydia Lozano en 'De viernes'.

“Cuando hay fotógrafos en la puerta, pues me preguntan por Charly y ahí me derrumbo... Era el día siguiente de De viernes. Estaba hablando en ese momento con el médico”, contextualizaba.

La recuperación de Charly será lenta y le obligará a estar todavía ingresado. “Tiene que estar en el hospital seis semanas”, afirmaba tajantemente, dejando claro que iba a estar junto con su esposo.

El motivo por el que la hospitalización se iba a extender tanto en el tiempo es para asegurarse de que el tratamiento funciona. En este ingreso, continuará recibiendo antibióticos de manera intravenosa, para asegurarse de que está libre de la bacteria que casi acaba con su vida.

“Paso todo el rato con él”, ha declarado, agradeciendo además el apoyo recibido por parte del personal sanitario y sus compañeros del programa.​