Belén Rodríguez, sobre la victoria de Rubén Torres en ‘Supervivientes’: “No podemos hablar de un ganador claro”

Este jueves tuvo lugar la gran final de Supervivientes 2025, en la que Rubén Torres se impuso a Jessica Bueno en el último duelo, y resultando como tercera finalista la antaño concursante de MasterChef. Una gran final marcada por emociones intensas que tuvieron su reflejo en unos exitosos datos en audiencias.

Durante este 31 de octubre, El tiempo justo dedicó uno de sus bloques a comentar el reality, y allí, Belén Rodríguez ha dictado sentencia: “Los porcentajes fueron superajustados. No se puede hablar de un ganador claro, como en otras ediciones, que ha habido un 70-30”.

En concreto, Torres consiguió el 51,3% del apoyo del público frente al 48,6% que obtuvo la concursante sevillana, que era la favorita de muchos. Sobre los resultados, Belén añadió que “a Miri le ha jugado en su contra que ha sido muy falsa”.

Una crítica que se ha hecho bastante a lo largo de la edición, acusando a la influencer de tener dos caras muy distintas. Algo que, según avanzaron esta mañana en Vamos a ver, le reprocharán durante el debate que se emitirá el sábado.

Sin embargo, para Kike Quintana era injusta esta tercera posición. “Ha sido una Superviviente muy buena, se veía a lo que iba. Hacía su concurso, si había que acercarse a uno, se acercaba”, argumentó el sobrino de Ana Rosa Quintana, que despuntó en Telecinco gracias a Tardear.

Imagen de 'El tiempo justo'.

En el plató estaba también Alejandro Albalá, con quien Miri dijo en la gran final que quería tener una cita con él una vez regresase a España. Joaquín Prat le ha preguntado al respecto, y él ha confirmado que sí, que se verán, dejando la puerta abierta a algo más que una amistad.

“Miri tenía a todos en contra por ir de cara, y decir las cosas como son. Y echar la pata y competir con un tío como Torres, que es bombero”, valoró el cántabro. Sobre él, algunos bromearon con que “el que se ha llevado el premio gordo ha sido Albalá”.

“¿Te lo vas a currar?”, le preguntó de nuevo Joaquín Prat. “Hasta donde llegue”, avanzó el que fuese marido de Isa Pantoja. En el plató, algunos hicieron chistes con el triángulo que formarían Miri, Alejandro y Froilán, pues a la influencer se le relacionó con el sobrino del rey antes de su llegada a Honduras.

Mientras tanto, rumores y comentarios sobre la relación entre Alejandro y Miri siguen creciendo y los espectadores ya anticipan un esperado reencuentro fuera de los focos de televisión. Ambos han manifestado su voluntad de encontrarse en España y dejar que la relación siga su curso natural, lejos de las cámaras y el ambiente competitivo de la realidad.