El troleo a RTVE por su encuesta para las Campanadas: Simón Pérez y Silvia Charro o Rufián y Vito Quiles, entre los favoritos

Simón Pérez y Silvia Charro, durante el vídeo '¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes?'.

La encuesta de RTVE que preguntaba a los espectadores con qué presentadores quieren tomarse las uvas en las Campanadas 2026 ha finalizado este jueves. Y lo cierto es que la iniciativa ha acabado por descontrolarse recibiendo propuestas completamente surrealistas.

"¿Quién te gustaría que presentase las campanadas en RTVE?", era el título de este sondeo lanzado a través de la sección Participa de su web. "La pregunta aún está en el aire. El año pasado arrasó en audiencias el combo de La Revuelta formado por Lalachus y David Broncano. ¿Con quién te gustaría tomarte las uvas esta Nochevieja?

La encuesta no proporcionaba a la audiencia un listado de nombres para llevarnos a votación, sino que dejaba libertad absoluta para que fueran los espectadores quienes propusieran sus candidatos. Estos, a su vez, eran respaldados o no por el resto de usuarios.

Eso daba pie a que cada uno hiciese su apuesta, surgiendo parejas y tríos de lo más sorprendentes. Quizás demasiado.

El político Gabriel Rufián y el periodista Vito Quiles es la candidatura que mayor aceptación ha tenido. Al portavoz de ERC en el Congreso, por cierto, también lo vinculan con Ester Expósito.

Hagamos que Simon Pérez y Silvia Charro den las campanadas en TVEhttps://t.co/GroNXTRYAv pic.twitter.com/ylAxUZOFIt — Forocoches (@forocoches) October 29, 2025

Le siguen los analistas financieros Simón Pérez y Silvia Charro, que han vuelto a estar de actualidad después de que Equipo de investigación les reuniera años después tras hacerse virales por el famoso vídeo en el que defendían las hipotecas a plazo fijo.

De hecho, esta propuesta ha sido alentada por Forocoches. Una gamberrada de la comunidad virtual que recuerda a otras como el día que John Cobra pudo ir a Eurovisión, algo que sí acabó pasando con Rodolfo Chikilicuatre.

Koldo García y Ábalos

Antonio Lobato y Fernando Alonso; Koldo García y José Luis Ábalos y José Bordalás y Nyom, entrenador y futbolista del Getafe son otras de las propuestas descabelladas que mayor apoyo han tenido.

Eso sí, conviene aclarar que, los resultados no eran vinculantes y que la última palabra la tienen los responsables de RTVE. Más factible puede sonar el dúo formado por Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, dos pesos pesados de la cadena pública. Otros (muchos), en cambio, apuestan por el regreso del legendario Ramón García.

Habrá que ver si es cierto que Broncano y Lalachus no quieren repetir experiencia y competir nuevamente contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote, ya confirmados por Atresmedia para dar las Campanadas en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Lo que está claro es que quienes den las Campanadas en RTVE tendrán la responsabilidad de repetir el éxito en audiencia que lograron el año pasado los rostros de La Revuelta, al alcanzar el 33,1% de share y 5.672.000 espectadores, imponiéndose al 'efecto Pedroche', que marcó un 32,6% y 5.550.000 seguidores en Antena 3.