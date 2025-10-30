Telecinco, sobre la tira diaria de 'GH' presentada por Jorge Javier: "Es un producto muy alternativo y competitivo en ese horario"

Telecinco sorprendía este miércoles al anunciar una importante remodelación de sus tardes coincidiendo con el estreno de Gran Hermano 20. Y es que Mediaset redobla su apuesta por Jorge Javier Vázquez al ofrecer GH. La Vida en Directo a las 20:15.

La tira diaria pasará a competir directamente contra Pasapalabra, que se encuentra en uno de sus mejores momentos por el duelo entre Manu y Rosa. Tendrá el objetivo de insuflar aire al informativo que presenta Carlos Franganillo.

Se trata de un movimiento completamente inesperado, pero que dice mucho de la absoluta confianza que tiene el grupo de Fuencarral en la vigésima edición del reality que cambió la historia de la televisión.

Así lo ha explicado el grupo en la presentación de Gran Hermano este mismo jueves, en la que ha estado presente BLUPER.

"GH. La Vida en Directo es un producto muy alternativo y competitivo en ese horario que permite un seguimiento al espectador de lo que está ocurriendo en la casa con mayor facilidad", ha dicho Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset.

"La tira diaria de 'GH' no será un mero resumen dando paso a vídeos, sino que haremos conexiones en directo con la casa" Jaime Guerra, Director de Producción de Contenidos de Mediaset

"No será un mero resumen dando paso a vídeos, sino que haremos conexiones en directo con la casa", ha añadido el responsable, recordando que esta tira diaria no es algo nuevo, y que se trata de algo habitual en las versiones internacionales de GH. Reino Unido, Alemania, Australia o Argentina son algunos ejemplos.

"Y que lo lidere Jorge Javier es una maravilla. ¡Ya iremos viendo sus fuerzas!", bromeaba Guerra a continuación, en referencia a que el presentador catalán hará doblete en las tardes de Telecinco con El Diario.

Jorge Javier se duplica

"A mí me encanta porque a mí me sirve para estar pendiente de lo que sucede dentro de la casa, que es fundamental", ha agregado Vázquez, que se encargará de la tira diaria de lunes a jueves. Nagore Robles, por su parte, lo presentará los viernes.

La tira diaria implicará una reordenación de la programación vespertina de Telecinco. El canal recorta en 45 minutos la duración de El tiempo justo, de modo que el magacín de Joaquín Prat se emitirá de 15:45 a 17:45.

Esa será la hora a la que arranque El Diario de Jorge, que se extenderá hasta las 19:15. Máxima confianza también en el talk show de Boomerang TV.

Agárrate al Sillón, por su parte, adelanta su inicio a las 19:15. El concurso de Eugeni Alemany rivalizará directamente contra el último tramo del programa de Sonsoles y con el tramo de las Malas lenguas de Jesús Cintora en La 1.

La cadena, no obstante, no ha confirmado cuándo se pondrá en marcha esta nueva oferta. Aunque si tenemos en cuenta que GH 20 arrancará el próximo jueves 6, todo hace indicar que el lunes 10 podría ser la fecha marcada en rojo por Mediaset.