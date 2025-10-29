Kiko Matamoros, sobre Bárbara Rey: “Siempre se ha sentido discriminada con respecto a otras amantes del emérito”

El rey emérito Juan Carlos I tiene a punto sus memorias. Una biografía en la que admite que cometió errores a lo largo de su vida, y cita como ejemplos el haber aceptado el “regalo” de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí, tal como ha adelantado el periódico Le Monde.

Según este medio, las memorias no entran en las diferentes relaciones extramatrimoniales que pudo tener el rey, aunque sí confiesa haber sido víctima de “debilidades que pensaba hasta ahora poder ocultar”, de “torpeza” y de “desvíos sentimentales”.

En No somos nadie han hablado de este adelanto de Reconciliación, que así se llamarán las memorias, y no han evitado hablar de mujeres con las que el emérito tuvo idilios durante su matrimonio. Y no faltó el nombre de Bárbara Rey.

“Bárbara siempre se ha sentido como discriminada por su estrato social, por lo que sea, con respecto a otras amantes del rey”, sentenció el colaborador y antiguo concursante de Supervivientes. Y citó como ejemplos “el caso de Corina, o de Marta Gayá, o lo que sea”.

Según Matamoros, Juan Carlos I “no tiene ningún empacho en nombrar a Corina en el libro, sin embargo, no hace mención a una serie de de gente y de relaciones que ha tenido, que nos darían una visión más acertada a lo que ha sido su vida personal”.

Imagen de 'No somos nadie'.

En ese sentido, David Insua bromeó con el hecho de que el libro tendrá unas 500 páginas, y que si tuviese que nombrar a todas las amantes “no le da”. “Yo sé más o menos unas 30”, detalló Matamoros, sin adentrarse en dar nombres.

Kiko incluso bromeó con hacer un listado cronológico de amantes, diciendo de qué fecha a qué fecha fue. Pero quiso señalar, del mismo modo, que “tampoco a Bárbara la veo una víctima de este señor”.

En otro momento del programa destacaron unos pasajes en los que Juan Carlos I habla del episodio en Botsuana, cuando España estaba sumida en la crisis económica. Y sobre esto, Kiko también quiso poner el foco en que sucedió “el día en el que la prima de riesgo señala su índice máximo. Y cuando está la economía destrozada, la gente acojonada, apareces en no sé qué condiciones, porque se cuenta de todo, cazando elefantes en Botsuana”.

“Cuando estaban tus súbditos como estaban. Menos a Belén Esteban, creo que a todos nos rechinó bastante tu actitud, eres un irresponsable”, terminaría de recriminar.