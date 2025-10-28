Chenoa, al borde de las lágrimas al recordar al fallecido Àlex Casademunt en 'OT 2025': "Un beso fuerte a su familia"

Este lunes, 27 de octubre, Operación Triunfo 2025 vivió su gala 6, que arrancó con la habitual actuación de grupo. En esta ocasión, los concursantes del talent show de Prime Video interpretaron Make Your Own Kind of Music, un tema de Cass Elliot.

Tras el número de apertura, Chenoa saludaba a los espectadores del espacio de Gestmusic: "Make Your Own Kind of Music, una canción que habla de seguir un camino y hacerlo a tu manera. Esa es una de las esencias de este programa, de Operación Triunfo".

"Y esta semana hemos estado de celebración, porque la primera edición de OT ha hecho 24 años. Quería mandar mucho cariño para todos los que nos habéis acompañado en este viaje de tantísimos años", comentaba la ahora presentadora del formato, pero entonces cuarta finalista del OT original.

"Estoy súper orgullosa de haber estado en esa edición, en la primera de todas", reconocía la mallorquina, que acto seguido pasaba a enviar un mensaje a sus compañeros: "Un beso fuerte para todos mis compañeros, muy en especial a la familia de Àlex Casademunt".

"Un beso enorme a Rosa [su madre], Juan [su madre] y Cris [su hermana]", reiteraba Chenoa, que por unos segundos se dejaba embargar por la emoción, aunque logró aguantar las lágrimas, retomar la escaleta y presentar a los nominados de la noche, Max y Lucía Casani: "Uf... ¡Vale! Vamos al 2025. Estamos ya rozando la mitad del concurso".

Max, abrazando a Lucía Casani, la salvada de la gala 6 de 'OT 2025'. José Irún

Hacia el final de la gala, cuando la también presentadora de espacios como The Floor o Dog House conectó con la Academia para que los profesores salvasen a uno de los nominados, Noemí Galera también quiso felicitar la efeméride.

En 2001, Galera ya era la máxima responsable del casting y se encargaba de repartir los temas semanales. "Lo primero, felicitarte a ti por los 24 años", dijo la directora. "Ahí seguimos. Y, 24 años después, una no se acostumbra a estas situaciones", respondió Chenoa, aludiendo a las nominaciones.

Adiós a Max

A diferencia de la semana pasada, la expulsión de la gala 6 de Operación Triunfo 2025 se resolvió de manera clara: Lucía Casani volvió a salvarse de la eliminación, esta vez por un 69,5% de los votos del público, dejando fuera a Max, con un 30,5%.

Después, el jurado dejó en la cuerda floja a cuatro concursantes que, curiosamente, habían formado dúo: María Cruz y Laura Muñoz (con Diamonds de Rihanna) y Guillo Rist y Olivia (con El principio de algo de La La Love You y Samuraï).

El equipo docente salvó a Guillo, mientras que los compañeros libraron de la quema a María Cruz. Por lo tanto, serán Laura y Olivia las que se jueguen la expulsión el próximo lunes.