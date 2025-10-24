Carlos Sobera, del salto de 'First Dates' de Cuatro a Telecinco: "Desvestir a un santo para vestir a otro no es del todo bueno"

"Todavía me preguntan por la calle si los que vienen a First Dates son actores... ¡Y yo flipo!". Carlos Sobera continúa siendo el encargado de recibir a todas esas personas que desean encontrar a su media naranja. Y lo hace en el restaurante más famoso de la televisión.

El formato producido por Warner Bros. ITVP y que adapta la versión original británica se ha convertido en el incombustible de Cuatro. First Dates se ha consolidado en una de las franjas más complicadas, el access, un territorio que en los últimos años ha dominado El Hormiguero.

Y aunque esté a punto de cumplir una década en antena, en First Dates no se atisban signos de desgaste. Todo lo contrario. "La competencia se ha endurecido muchísimo, pero nuestro peor enemigo sigue siendo Telecinco", dice el presentador en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER, ante la nueva etapa que arranca este lunes 27 con la incorporación de Lidia Santos.

"Telecinco tiene La isla de las tentaciones, Gran Hermano y Supervivientes. Esos tres programas nos hacen más daño que El Hormiguero y La Revuelta", añade. "Teniendo esa competencia, llegando Broncano y habiendo reforzado con estrategias comerciales El Hormiguero y El intermedio, el programa se mantiene en la línea de los últimos años".

"Mucha gente opta por nuestro programa como una fórmula fresca y diferente", continúa diciendo el presentador de 65 años, que pone en valor la "excelsa selección de participantes" que hace el equipo del programa. "La gente se queda con un retrato sociológico del país de primera magnitud. Empieza a ver cómo piensan, cómo actúan... pero no solo en el terreno de la sexualidad, sino en todos".

Tal es el éxito de First Dates, que Mediaset decidió pasar el formato a Telecinco en verano. Lo cierto es que mantuvo el tipo, promediando un 9,3% de share y 868.000 espectadores, tal y como recoge Dos30. En agosto, hubo días en los que el programa se fue hasta más allá del 11%.

"Podría no haber funcionado, pero funcionó. Esto viene a demostrar que el público que sigue al formato lo va siguiendo allá donde se coloque", dice un muy orgulloso Sobera. Eso sí, esa decisión implicó que Cuatro se quedara huérfana de su formato más competitivo, algo que no terminó de encajar.

El nuevo staff de 'First Dates': Carlos Sobera, Lidia Santos, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

"Como dice el refranero español: desvestir a un santo para vestir a otro no es del todo bueno, porque dejas un hueco en Cuatro que tampoco sabes cómo cubrir, y porque luego en Telecinco tiene mucho sentido pero hay que reformatearlo", dice. "Fue una época bonita. Aguantamos muy bien haciendo doble dígito varios días".

No obstante, Sobera cree que "la decisión de volver a Cuatro fue acertada". "En agosto, la cadena estuvo a punto de ganar a laSexta [5,5% frente al 5,3%], y en octubre, están empatadas a 5,9%", agrega.

No fue hasta bien entrado septiembre cuando Mediaset confirmaba la vuelta de First Dates a Cuatro, coincidiendo con el estreno de Supervivientes All Stars, y el Última Hora, presentado por Laura Madrueño. Desde su regreso a su 'habitat' natural, First Dates promedia un 7,4% y 869.000 espectadores incluyendo solo las entregas de estreno de lunes a jueves (21:55).

El presentador de First Dates no duda de que Telecinco "seguramente" se planteó dejar de forma fija el programa en su parrilla, pero terminó utilizando "los recursos naturales que tiene".

"Supervivientes tiene un access que garantiza un número sin correr riesgo y que además retroalimenta la propia emisión. También pasa con GH o La isla de las tentaciones. Entonces, ¿para qué trasladar el programa a Telecinco?", se pregunta. Telecinco ahora mismo tiene armas para defenderse".

Carlos Sobera, por otra parte, hace autocrítica de First Dates Hotel, la versión que se desligó del dating original y que también se vio en Telecinco, si bien esta pinchó en audiencia.

De 'First Dates Hotel' a 'GH'

"Nos desperfilamos un pelín. Igual pasamos de ser un programa donde la gente se encontraba para enamorarse a ser un programa donde la gente se enrollaba", reflexiona, sin olvidar que la volatilidad de las audiencias en verano también es un factor a tener en cuenta.

Por último, preguntamos a Sobera por su presencia en Gran Hermano, que arrancará en noviembre. Su nombre fue confirmado por Telecinco junto al de Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, en la última promo, el presentador vasco no apareció, desatando todo tipo de dudas.

Y, a tenor de sus palabras, Carlos Sobera es enigmático en su respuesta: "Estaremos, pero no se cuándo. Y si no, estamos en Supervivientes", responde deslizando que las grabaciones del concurso Los 200: uno contra la masa (y las de First Dates) podrían impedir su presencia en la vigésima edición del reality.

Pero, ¿los espectadores te verán en Gran Hermano?, repreguntamos, a lo que Sobera zanja: "Probablemente sí, haré una aparición estelar".