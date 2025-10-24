La autocrítica de Isabel Preysler sobre su etapa de presentadora en Telecinco: “Ni me siento cómoda, ni lo hago bien”

Isabel Preysler fue un imán para las audiencias este jueves. Su participación en El Hormiguero (donde se quedó incluso a la tertulia) para presentar sus memorias permitió a Pablo Motos firmar su mejor dato en lo que va de temporada, así como marcar una importante distancia con La Revuelta.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Y es que en el citado libro, titulado Mi verdadera historia, habla brevemente sobre un proyecto que tuvo en televisión que fue un sonoro fracaso, tanto como para ser cancelado antes de emitir los programas que se habían firmado.

Estamos hablando de Hoy en casa, un intento elegante, pero fallido, de convertirla en estrella televisiva. El espacio, que se estrenó el sábado 16 de mayo de 1998, fue concebido como un magazín de estilo de vida dirigido a mejorar la imagen personal y el bienestar. “No tuve suerte”, dice sobre el proyecto.

“Aunque el equipo era estupendo y me pusieron las cosas muy fáciles, ni la audiencia ni los contenidos resultaron lo suficientemente atractivos como para competir los sábados por la tarde con los partidos de fútbol”, aseguró.

La madre de Tamara Falcó reconoce que “solo se emitieron seis programas, en los que comprobé que ni me siento cómoda delante de las cámaras ni lo hago bien”. Inicialmente, Telecinco encargó ocho entregas, por lo que podría haber presentado hasta dos más.

Imagen de Isabel Preysler en 'Hoy en casa' junto a Miguel Ángel Tobías.

No es la primera vez que Isabel se jacta de aquel tropiezo catódico; años después de la aventura, ella misma admitiría que “ni me siento cómoda, ni lo hago bien” como presentadora.

Isabel había recibido ofertas previas para trabajar en televisión, pero siempre las rechazó. Según contó en entrevistas promocionales, aceptó aquella vez porque tenía amigos en la productora. De hecho, ya en 1987 la prensa recogía que había recibido ofertas para presentar algún espacio.

Isabel presentaba Hoy en casa sentada en un sillón, en el que se sentía más segura, según sus palabras. Con su estilo particular daba paso a un mosaico de secciones sobre decoración, moda, protocolo, salud y cocina.

Luz Feduchi analizaba interiores; Cayetano Carral compartía trucos de bricolaje y diseño económico, y Fernando Rius hablaba de de moda. También estaban allí Sesé San Martín, que llevaba el área de cocina, y María Rosa Marchesi, que ofrecía lecciones de protocolo.

De todos sus colaboradores, dos sí echaron raíces en televisión: Yoshio, naturista japonés que luego tuvo su propia sección en Lo más +, y Miguel Ángel Tobías, que hablaba de salud, y que a partir de ahí desarrolló una interesante carrera como presentador y productor.

Incluso ella reconoció con humildad las carencias. “Sé que no sirvo para presentadora”, declaró a El País. “El sábado es un día fatal, y la hora tampoco acompaña. Es un contenido más apropiado para la sobremesa del domingo”, comentaría también en alguna ocasión.

Isabel Preysler en una imagen promocional de 'Mi Navidad'.

Tuvo que pasar muchos años, 25 ni más ni menos, para que Isabel volviese a tener un proyecto audiovisual. Y fue con el docu-reality de Disney+ llamado Mi Navidad, que también rescata en sus memorias.

“Fue un proyecto bonito y muy familiar en el que pude compartir con los espectadores todo lo que rodea estas fechas maravillosas, con el árbol, los adornos, las comidas y cenas, los regalos, los reencuentros”, dice sobre el proyecto, que tuvo una duración de dos capítulos. Al menos, de esta producción sí guarda un buen recuerdo.