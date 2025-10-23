Por qué está triunfando 'Valle Salvaje' en La 1: las claves que explican el ascenso de la serie hermana de 'La Promesa'

Valle Salvaje está atravesando el mejor momento desde que se estrenara en La 1 de TVE en septiembre del año pasado. La serie de Bambú Producciones nació tras el éxito de La Promesa y, junto a La Moderna, conformaron un (insostenible) tridente de ficción que se acabó antes del estreno de La familia de la tele.

La Corporación decidió apostar por el melodrama creado por Josep Cister Rubio y no por el de Boomerang TV. Fueron muchos los que no entendieron los motivos, pues Valle Salvaje era la que peor rendimiento tenía en su emisión lineal de las tres series de la sobremesa. El anuncio coincidió, además, con una subida de La Moderna en ya su parte final.

"Vimos que la curva de audiencia de la serie se beneficiaba por la expectación del inicio de La Promesa. Su curva dependía en exceso de la oferta posterior", dijo por entonces Sergio Calderón, director de TVE.

Así, la serie era renovada por una nueva tanda de episodios, tal y como informó en exclusiva BLUPER. Dicha decisión se sustentaba en los datos que Valle Salvaje tenía en el diferido y en el gran impacto en el mercado latinoamericano gracias a su salto en Netflix.

La confianza en Prado del Rey era máxima, al esperar que las audiencias de la serie liderada por Rocío Suárez de Puga mejorasen cuando fuese en tándem con La Promesa, de la mano de La familia de la tele.

Imagen del capítulo 282 'Valle Salvaje'.

Ahora, tras la nueva revolución de TVE con sus tardes, las audiencias de Valle Salvaje han dado un vuelco total, dejando atrás el unidígito y los continuos mareos a los que la cadena sometía al televidente con su horario para que el primer tramo de La familia de la tele arañase alguna décima más de share.

La gráfica del informe de Barlovento Comunicación para este periódico muestra claramente la tendencia positiva de la serie en el último año. Ahora, en octubre, va camino de hacer récord mensual tras acumular un 11,8% de cuota de pantalla.

Evolución mensual de 'Valle Salvaje'.

En total, Valle Salvaje firma un promedio de 9,5% de cuota de pantalla y una audiencia media de 745.000 espectadores. Sus mejores registros los tiene en mujeres (11,5%), mientras que por edades se encuentran en los targets de mayores de 64 años (12,2%) y jóvenes de 13 a 24 (10%). En cuanto a regiones, despunta el seguimiento en Murcia con un 20,1%.

El subidón de Valle Salvaje tuvo su punto álgido este martes, cuando la serie registró récord histórico al alcanzar un 13,6% de cuota de pantalla y un promedio de 946.000 espectadores.

Imagen del capítulo 279 de 'Valle Salvaje'.

Y lo que es más sorprendente: logró superar a La Promesa tanto en share (12,8%) como en espectadores (929.000).

Esto es algo que hasta ahora se antojaba impensable. Se trata de un sorpasso puntual, aunque llamativo, pues hasta ahora es La Promesa la que viene tirando del carro en TVE.

Una serie más madura

El ascenso de Valle Salvaje se explica por varios factores. El primero es que, como ocurre con el resto de ofertas de La 1, se aprovecha del subidón general del day time.

Y, en particular, de los estupendos datos que está teniendo Directo al grano. El programa de Marta Flich y Gonzalo Miró no se baja del 10% en un tramo en el que, eso sí, sigue dominando Sueños de libertad.

Imagen del capítulo 281 de 'Valle Salvaje'.

Y otro factor que ha ayudado mucho a que Valle Salvaje es el hecho de haber alcanzado el año de vida. Hablamos de una serie mucho más madura, más cocinada y cuyas tramas han entrado en ebullición, también las secundarias.

El envenenamiento de Julio (Nacho Olaizola), el misterio de saber quién lo mató, el convulso embarazo de Adriana, la protagonista, y la desaparición de Bárbara (Emma Guilera) son algunas de las historias que mantienen enganchados a los espectadores en las últimas semanas.

Y el espaldarazo definitivo a esta historia de amor y traición protagonizada por Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, José Manuel Seda y Sabela Arán ha sido la nominación al Emmy Internacional en la categoría de Telenovela, siguiendo los pasos de su 'hermana mayor', La Promesa, ganadora del prestigioso galardón que concede la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión el año pasado.